Livio Ramírez presentará mañana “Inyama”

TEGUCIGALPA, HONDURAS. - “Inyama”, el mapa de la poesía de Livio Ramírez, finalmente será presentado en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET) hoy a las 6:00 de la tarde.



La obra que fue germinada durante la pandemia y que se convierte en una antología de obra publicada e inédita, es uno de los tres libros del autor hondureño que han llegado a las librerías este 2021, que también ha sido un año de homenajes para Ramírez.



En “Inyama” el poeta organiza su obra en 17 campos temáticos, por lo que hay en estos escritos lugar para el amor, el humor y la fe. En total la obra reúne 11 libros inéditos.



Ramírez dice que este libro es un cuerpo de su poesía, “es un recorrido por el mundo, por la contemporaneidad que me ha tocado vivir”.



Hay en él poemas a su ciudad natal, Olanchito, y a la par un poema a Amsterdam, Madrid, Ginebra, Tegucigalpa, sobre lugares de su infancia. “Inyama” es su visión del mundo, y lo característico en el poeta: la condena de la injusticia, de la inhumanidad, “asumida con características de poder, es decir esa pasión por la justicia que de adolescente la he tenido, en ese libro se manifiesta de manera contundente, y el lector puede ver ese desarrollo, porque el libro está alineado cronológicamente”.



La obra también es una conversación con los jóvenes escritores, “para hablar de su mundo, de mi experiencia y buscar puntos de coincidencia, con la idea de levantar la conciencia, de que este es un ejercicio con el cual no se puede jugar”. “Inyama” estará disponible en las principales librerías de Tegucigalpa.