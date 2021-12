El fresquito de piña de La Magnolia

TEGUCIGALPA, HONDURAS. - Mesa para dos, por favor. Ufff, el calor que hace hoy en Comayagüela. Sí, esa de la esquina está bien. Don Foncho, buenas tardes, ¿cómo está usted? Yo muy bien, aquí escapando del infierno de la calle. Sí, lo mismo de siempre, ya sabe, fresquito de piña y dos emparedados de jamón.



Sentados frente a la barra hay varios hombres. Todos llevan sombrero. Uno de ellos, el que viste de blanco, es el general Pedro Triminio. A su lado, con las piernas cruzadas a la altura de los tobillos, está el doctor Octavio Vallecillo.



Cerca de la registradora, un señor bajo de estatura, de lentes, saco, centro y corbata, cuenta el dinero. Se llama Alfonso Fortín. Es el dueño de La Magnolia.



Octava calle y segunda avenida, frente al Parque La Libertad, La Magnolia, el restaurante de moda de la década del cuarenta, es una vieja casa colonial construida de adobe.



“El fresco de piña era una de las sensaciones en la capital. Lo servían en un vaso grande de vidrio; costaba diez centavos”, cuenta don Mario Hernán Ramírez.



Don Mario se saborea, como si tuviera en una de sus manos aquella bebida con la que Alfonso Fortín, “se comía a la competencia”.

Secreto hasta la muerte

El secreto del fresco de piña —continúa don Mario—, era un jarabe riquísimo que don Foncho le ponía. Nunca se supo cuál era el secreto de la fórmula, porque se lo llevó a la tumba.

Pasa el mesero con los dos frescos de piña y los sándwiches en una bandeja.



Los sirve sobre la mesa. Cada fresco cuesta diez centavos.



“Exquisito, como siempre”, dice uno de los clientes.



“El sándwich costaba veinticinco centavos. De pollo, jamón o mortadela, queso especial, mostaza, mayonesa, rodajas de tomate y pepino. ¡Una delicia!”.



Don Mario, otra vez, se saborea.



De siete a ocho de la noche, en La Magnolia no cabe una hormiga. Las familias fufurufas de Tegucigalpa cruzan el puente y hacen fila durante varios minutos para entrar.



Pero…



¿Pero qué, don Mario?



“La Magnolia no es para cualquiera. Es un lugar para gente rica, de billete. Yo solo pude ir un par de veces cuando junté mis centavitos y me echaba mi fresquito de piña”.



Los dos clientes de la mesa de la esquina se ponen de pie. Pagan. Agradecen a don Foncho. A esta hora comienzan a llegar más parroquianos.



El general y el doctor se quedan. No tienen apuro por marcharse.



“¿Y la cerveza cuánto costaba?”, le pregunto a don Mario. “Cuarenta centavos… ¡Pura Imperial!”. Ahora soy yo el que se saborea.