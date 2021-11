“Necesitamos mover la mirada del internet y pensar más en lo que hemos dejado de hacer”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La lectura, por sí sola, es un acto en transición. Está mutando y, con ella, nosotros, los lectores. Y pese a que el concepto de lectura, culta y profunda, sigue arraigado, leer —como práctica social— ha evolucionado en acepciones, formas, trasfondo y complejidad.

Hay una disminución de la capacidad de concentración, reflexión y contemplación de la información ¿Se debe a la lectura rápida? ¿El ecosistema digital nos la está jugando en contra? ¿La pandemia transformó hábitos? ¿Cuál es el futuro de la lectura? Luis Lezama Bárcenas, virtuoso escritor hondureño en narración breve, ahonda en el acto propio y su realidad.



La lectura rápida es, ahora, la nueva normalidad, ¿cómo definirla?, además de lo intrínseco, ¿en qué difiere de la lectura profunda?

En teoría, la lectura rápida es una serie de técnicas de lectura que permiten a una persona leer en menos tiempo una cantidad considerablemente mayor de palabras que leyendo de forma convencional. Creo que, inconscientemente, todos nos hemos vuelto lectores rápidos. Pero no con la intención, tal vez beneficiosa, que tenían lo que proponen los teóricos de este tipo de lectura, cuyo objetivo era leer más que antes. Al contrario, si hoy leemos más rápido no es por otra razón que porque tenemos menos tiempo. Es decir, no es que en la hora o dos que antes dedicaba una persona promedio a la lectura estemos leyendo más palabras. Digamos, que hayamos pasado de 10 páginas a 50 de un libro. Lo que está pasando es que ahora dedicamos veinte minutos para leer las mismas 10 páginas. Y en ese sentido, se ha vuelto pernicioso para la mente. En otras palabras, no es una lectura donde leemos más en el mismo tiempo que antes, sino una lectura donde leemos en menos tiempo lo mismo que antes. No se está leyendo más, sólo se está leyendo en menos tiempo.



¿La lectura profunda se está viendo amenazada a medida que nos sumergimos al ecosistema digital?

No sólo la lectura profunda, sino el pensamiento profundo, que es mucho peor. Leer es pensar con las palabras de otro; un otro que, por lo general, piensa con más orden y profundidad que quien lee. El que lee, al leer, piensa durante el tiempo de lectura como ese otro y de alguna manera así va absorbiendo y construyendo su propia estética del pensamiento hacia una más ordenada que la que tenía antes de leer. Decir que es la lectura profunda la amenazada suena como si no afectara absolutamente todos los campos del pensamiento, y sí, los afecta, y en gran manera. Leer profundamente es pensar profundamente.

Luis Lezama Nació en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, en 1995. A los diecisiete años publicó su primer libro de poemas, “El mar no deja olvidar” (2013). Sus cuentos y notas se han publicado en Honduras, Cuba, Colombia, España, Nicaragua y Argentina. Hasta la fecha ha logrado diversos reconocimientos en América Latina.





¿Se necesita una nueva alfabetización para la era digital?

Es que la alfabetización digital se dio ella sola de forma natural. Y se va a seguir dando así. Ahora, lo que hay que ver es de qué manera se ha dado esa alfabetización. No hay responsabilidad en ella, no hay un complemento. Ningún niño necesita que le enseñen a usar una tablet, él lo intuye por sí mismo y de hecho tal vez por eso se vuelven expertos en ello, porque lo aprenden por sí solos y de forma lúdica. Y creo que no hay nada que podamos decirle que impida que lo haga. Lo que el niño no intuye ni va a intuir es el mundo sensible de las cosas, es saber que existe la biblioteca y que, en realidad, hay mucho más conocimiento ahí que en su computadora. Sobre todo, si la biblioteca, como acá, está en una crisis edilicia. Tampoco va a saber lo que es ver a una gallina poniendo un huevo o va a contemplar con asombro el crecimiento de una flor cuya semilla él sembró, si en vez de llevarlo al campo de vacaciones lo seguimos llevando sólo a un resort.

No es lo digital lo malo, lo malo es lo digital en detrimento de lo físico. Y lo que es peor, lo malo es que el niño no es responsable de saberlo, somos los adultos los que estamos llamados a recordárselos y, sin embargo, lo hemos olvidado también nosotros. Schopenhauer tiene una frase: “Hay épocas en que el progreso es reaccionario, y lo reaccionario es progresista”. En ese sentido, hay que volver a la época donde era fundamental enseñarle al niño a usar una máquina de escribir, digamos, o a hacer un barrilete.



A su criterio, ¿cómo la pandemia ha transformado la lectura?

Bueno, creo que hubo un incremento de gente leyendo durante la pandemia, lo que no quiere decir que se ha transformado la lectura. Lo que decían muchos es que por “el exceso de tiempo” podían embarcarse en la lectura de un libro. Pero fíjese bajo qué condiciones, casi apocalípticas, para leer. Eso habla de una denostación del ocio. Tener tiempo de ocio, para leer, es necesario. Faulkner decía que es increíble que en este mundo lo único que uno puede hacer por ocho horas seguidas es trabajar; nadie puede leer por ocho horas seguidas, tocar guitarra por ocho horas seguidas o hacer el amor por ocho horas seguidas; si lo hace, será visto como un vago, un enfermo, o las dos. Entonces creo que una buena parte de la gente adquirió, gracias a la pandemia, el hábito o la curiosidad por la lectura; pero no ha sido la lectura la que se ha transformado, han sido ellos. La lectura, que sana, revive y hace crecer el espíritu, sigue teniendo el mismo poder de siempre; lo que ahora tiene es más adeptos.

¿Es posible criar lectores ávidos en la era digital?

A ver, es que creo que hay un malentendido con lo digital. Se suele creer que un niño, hoy, lee menos que un niño de hace treinta años. Lo cual se ha probado que es falso. Lee hasta más. Lo que pasa, la diferencia, es que un niño hoy lee cosas de menor calidad y que se suceden con mayor rapidez. Es decir, lo que lee no sólo es superficial, sino que la pantalla lo obliga a refrescar y leer cosas cada vez más cortas de temas que no son profundos y mucho menos importantes. Lo que va en perjuicio de su capacidad de concentración y de reflexión. Cuando le das un libro de cien páginas, es imposible lograr que lea cinco páginas sin levantar la vista para ver el celular. Esto porque no está acostumbrado. Y las costumbres se aprenden en casa. No son los niños los que deberían estar preocupados por leer más, son los padres. Si el padre o la madre son lectores ávidos, el niño lo será. Es así de sencillo porque los niños imitan lo bueno tanto como lo malo.



Internet cambia la forma de leer... ¿y de pensar?

Hay que cuidarse del determinismo tecnológico, sea positivo o fatalista. Necesitamos mover la mirada del internet y pensar más en lo que hemos dejado de hacer. El internet, malo o bueno, no va a irse. Lo que podemos hacer, con un esfuerzo, es recuperar lo perdido. Y creo que eso tiene que ver con la actividad física. Creo que pensar no es solo una cuestión de la mente, hay algo en el movimiento físico del cuerpo que ayuda a pensar. Si no, haga ejercicio todas las mañanas y vea si no piensa más claro que antes. Internet no ha cambiado la forma de pensar, lo que ha cambiado nuestra forma de pensar es la falta de conocimiento de la naturaleza, de uno mismo, la falta de movimiento, por estar frente a una pantalla. Es una metáfora mediocre, pero lo que vemos en una pantalla encendida son miles de cosas, las posibilidades son infinitas, pero si la apagamos, si la dejamos en negro, solo nos veremos a nosotros, nuestro propio reflejo: ahí estamos, a pesar de todo, y somos la única respuesta.

¿Cuál es el futuro de la lectura?

Definitivamente lo digital irá ganando más terreno hasta estar en igualdad de condiciones con el libro físico. Pero nadie te regala un PDF de cumpleaños y menos escribe un libro pensando en acariciar lo que será su versión digital. Lector y escritor siguen necesitando y prefiriendo el libro en físico porque es un objeto que nació sencillo y perfecto como un anillo que encierra el infinito. Eso en cuanto al libro, pero en cuanto a los lectores creo que nunca dejarán de existir. Estamos hechos de historias, como decía alguien, pero también las historias están hechas de nosotros. Mientras existamos, ellas van a existir, y también viceversa.