"Templo en ruinas", horizonte de sentido  

TEGUCIGALPA, HONDURAS. - Templo, templum, era en la vieja Roma el espacio consagrado, delimitado, para observar en él, como lugar privilegiado, los augurios.



Y era también el espacio que se abarca con la vista, el recinto del universo visible, el horizonte —diríamos hoy— desde el que miramos nuestro mundo.



Templo viene a ser, entonces, horizonte de sentido, lugar en el que nos situamos para ver mejor las cosas: espacio rotundo sobre el que hacer girar la mirada buscadora de respuestas.



La metáfora sigue valiendo, si consideramos esas cúpulas enormes de los grandes templos, encajando como combas de cielo sobre las naves donde la gente se asienta; ordenando las cosas, las ideas y jerarquías según pareceres profundos.



"Templo en ruinas" le llama Santos Arzú a su obra. Contradicción de términos adrede evocada, cuyo propósito no puede ser sino el de despertarnos a un mundo como el nuestro que ha perdido su horizonte; que, por no saber, ni sabe mirar alrededor, que genera soledades y desesperanza; espacio vacío no por falta de personas, sino por falta de sentido.



Por eso, esta exposición es eminentemente espacial. Los espacios intermedios, como todo el espacio circundante, no son ausencias de obra, sino parte de la obra misma. Aquí se ha incorporado el espacio de forma directa, para que el espectador lo sea menos; para que entre con el artista al recinto mismo de las preguntas y se pregunte él mismo qué parte de la ruina le afecta.



Templo, mundo, mundos, surco, espacio rotundo, rodeado constantemente por las horas hasta dejarlo gastado, oxidado, exhibiendo sus hazañas herrumbrosas, pero aún con savia dentro de sus goznes y de sus útiles.



La mano trabajadora del hombre de todos los tiempos, a pesar de cadenas y de los muchos sudores derramados, es generosa de esperanza.



Por eso Arzú, en sus rancios colores y en sus penetrantes formas deja muchas puertas abiertas a la imaginación y a los proyectos.



Tegucigalpa, Honduras, noviembre de 1995