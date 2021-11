"Templo en ruinas", una propuesta plástica con múltiples posibilidades

TEGUCIGALPA, HONDURAS. - Santos Arzú Quioto materializa en esta exposición una nueva propuesta que es el resultado de una sensible preocupación conceptual y formal manteniendo una continuidad de profundidad con su obra anterior, renovando, a la vez, su lenguaje plástico, enriqueciéndolo con todos los recursos formales y técnicos sometidos a un proceso de decantación necesaria para integrar de manera coherente con su idea un resultado estéticamente válido.



Arzú es consciente de la libertad que el arte le permite para utilizar diversos materiales y obtener de ellos sus mejores posibilidades de forma, textura y color; se apropia de objetos creándoles un sentido distinto en su relación de conjunto.



Todos los objetos que integra en su obra evocan lo humano existencial como si fueran retablos en los que el espectador se introduce para confrontar los sentimientos más profundos.



El ambiente que logra es global, sin fragmentación, ya que consigue integrar su obra y el espacio, impregnado de una profunda evocación como en un gran santuario en el que nos hace partícipes de sus meditaciones como en un solemne ritual de interiorización sobre la vida, la muerte, la inconsciencia mecánica autónoma; esta son los detonantes que fluyen laboriosamente elaborados en su obra con un sentido particular de lo sacro, con suficiente ámbito para que como espectadores hagamos nuestra lectura de nuestra particular historia.



Arzú Quioto logra con esta propuesta plástica articular un discurso estético de diversas posibilidades para seguir creando una plástica sin barreras, además está generando con su obra la gran posibilidad de crear una actitud de más acercamiento del público ante las propuestas que se le presentan, una actitud menos convencional que nos permita apreciar y disfrutar el arte en su sentido original.



Tegucigalpa, Honduras, noviembre de 1995