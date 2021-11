Daniela Lozano expone "Las crucitas" en la Alianza Francesa

TEGUCIGALPA, HONDURAS. - En un cálido atardecer se llevó a cabo la exposición fotográfica “Las Crucitas: sueños para habitar el silencio”, de la artista Daniela Lozano, en el salón de eventos culturales de la Alianza Francesa de Tegucigalpa.



La colección, originalmente de 35 fotografías, sin necesidad de hablar narra la vida de los habitantes de la aldea Las Crucitas, de Nacaome, Valle.

Motivada por haber crecido seis años allí, Lozano presentó su cuarta exposición individual dedicada a la tierra que vio nacer a su madre.



“Me doy cuenta de que tengo un compromiso grande con la aldea porque soy fotógrafa, entonces para mí era necesario dejar en evidencia todo lo que sucede, la vida de la aldea, las personas, el trabajo y la esencia de cada habitante”, manifestó.



“Las Crucitas” es una exposición enfocada en el estudio antropológico porque muestra un contexto histórico de los elementos en las imágenes, además de las sensaciones que transmite el entorno de cada fotografía de la obra.

Dos años duró el proceso para que esta colección sea una realidad.



“Las Crucitas” pretende sensibilizar a la sociedad, que se sientan identificados y conozcan las situaciones que se viven fuera de las principales ciudades del país.



El curador de esta obra, Carlos Lanza, manifestó que el desarrollo de esta colección “no ha sido fácil. Estas fotografías no están por una circunstancia casual, fueron un trabajo planificado bajo un guión”.

Aporte cultural

Desde que Lozano inició la travesía en busca de su sueño por capturar “Las Crucitas” pensó que las personas deben ser educadas y una manera es mostrándoles que a través de la fotografía se pueden tocar corazones viendo la vida desde las realidades de otras personas, “si la vemos normal (la realidad) creo que no te impacta tanto como verla en fotografía, y hacerlo desde un punto de vista artístico es importante para mí para que las personas puedan darse cuenta de que la fotografía también es arte”, expresó.



La artista también le hizo una invitación a todos los jóvenes que, según indicó, son los que más interesados tienen que estar por el arte de la fotografía, ya que brinda nuevas posibilidades de apreciar la realidad; “la fotografía no solo es un documento, sino que es una obra de arte y debemos apreciarla desde ese punto”, agregó.



A este evento también asistió el embajador de Francia, Emmanuel Pineda, quien le dio palabras de aliento a Lozano para que siga cosechando frutos, además de la directora de la Alianza Francesa, Alex-Inès Cruz, quien se mostró satisfecha por retomar las actividades culturales de manera presencial después de la pandemia.



“A diferencia de otros proyectos, en este dirijo mi cámara no hacia los rasgos del objeto sino a las historias que subyacen, las personas son tratadas en su entorno y cotidianidad. He querido que la energía de la comunidad fluya de manera natural en cada imagen. Las Crucitas es mi silencio, pero al mismo tiempo es mi voz”, finalizó diciendo Lozano en su discurso.



Los otros proyectos de la fotógrafa son “Contraluz de la materia”, “Al pie izquierdo de papá” y “El barrio ausente”.



La muestra estará abierta al público durante esta semana de martes a viernes de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y el sábado de 9:00 AM a 2:00 PM.