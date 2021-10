La Chanchera-San Felipe: primera ruta de buses en Teguz  

TEGUCIGALPA, HONDURAS. - “Niños cinco centavos, adultos diez centavos, suba, suba, hay espacio”, gritaba el cobrador, mientras que detrás del timón, bien piquetero, estaba el primer conductor de autobuses en Tegucigalpa: “Mona Frita".



Si hay algo que nos queda claro, es que los hondureños siempre hemos sido turbios, “pelis”, para poner apodos.



Don Mario Hernán Ramírez no recuerda el nombre del célebre chófer, pero sí que era trigueño —o tostado—, y de allí el apodo: “Mona Frita”.



“Los primeros dos autobuses de ruta, como los conocemos ahora, aparecieron allá por 1938”, cuenta don Mario. “Los trajo el empresario Arturo Ochoa”.



“Mona Frita” conducía La Ñata, un autobús amarillo sin trompa, mientras que Marcos (moriría muchos años después en la Penitenciaría Central), manejaba El Expreso.



Los conductores usaban gorra y los cobradores andaban un delantal en el que metían el dinero.



El Expreso estaba pintado de crema y rosado, y era el más lujoso, cuenta don Mario.

Destazadero de cerdos

Solo había una ruta: La Chanchera, donde hoy es el Seguro Social de La Granja, al Hospital San Felipe. Y viceversa.



“Le llamaban La Chanchera porque durante un tiempo hubo un lugar donde destazaban cerdos”, explica.



La Ñata y El Expreso soplaban por calles de tierra.



“Incluso la calle real, una de las avenidas emblemáticas de Comayagüela, era de tierra. Para evitar la polvareda, la alcaldía le echaba arenilla y otras veces agua”.



Para ese entonces, los capitalinos preferían andar en taxi… o caminar.



Había puntos de taxis en tres parques: El Central, a un costado de La Catedral; Herrera y La Libertad. La carrera costaba un lempira.



“Si era a Suyapa, entonces el valor era de dos lempiras, porque quedaba lejos”, recuerda don Mario.

Así era la ruta

Luego aparecieron los simpáticos microbuses, donde se desvanecía aquella ley física que asegura que ningún cuerpo puede ocupar al mismo tiempo el lugar de otro.



Eso fue allá por los cincuenta, dice don Mario.



Agrega: “Más tarde, cuando las muchachas usaban minifaldas, al entrar al microbús lo enseñaban todo, y nunca faltaba un penco que las tocara y empezaban los insultos”.



Volvamos a La Ñata y al Expreso. Ni “Mona Frita” ni Marcos peleaban línea, como estos zánganos de ahora, y conducían con prudencia.



Le pregunto a don Mario cómo era la ruta exacta desde La Chanchera hasta San Felipe.

Me dice: “La Chanchera-Calle Real-Puente Mallol-Parque Central-La Plazuela-Guanacaste-Avenida La Paz-San Felipe”.



Uyyyy, mejor dejo de escribir... no sea que el artículo me quede extenso.



“Mona Frita… ¡Aquí me apeo!”.