Roberto Castillo, más vivo que nunca en su obra literaria

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. - “Al escritor no lo mata nadie. Ni siquiera la muerte”... decía Gabriel García Márquez. Y es así.

Hace 13 años murió el escritor Roberto Castillo, y sigue más vivo que nunca en su obra.

La editorial Mimalapalabra tiene mucho que ver con esto, puesto que este 2021 ha tomado la batuta de publicar nuevas ediciones y libros inéditos del autor de “La guerra mortal de los sentidos”.



El proyecto de la editorial sampedrana dirigida por el escritor Giovanni Rodríguez ha comenzado con dos buenas noticias: la primera es la reedición del primer libro de Roberto Castillo, “Subida al cielo y otros cuentos”. Y la segunda es la publicación de la primera novela de una trilogía inédita, “El ángel de todas las lenguas”; que será completada con “Viaje a través de los prodigios” y “La ciudad del más largo de todos los sueños”. Pero será mejor que el propio Rodríguez nos comente sobre estos libros.



Con “Subida al cielo” inicia el proyecto de publicación de nuevas ediciones y obra inédita de Castillo, ¿por qué este libro es importante para la literatura hondureña?



Porque fue el primer libro publicado por Roberto Castillo, en 1980, a la edad de 30 años, con lo que inició una carrera literaria sólida, difícil de superar para cualquier autor hondureño.



¿Por qué esta obra se vuelve relevante en la trayectoria del autor, más allá del hecho de ser su obra primigenia?



En ese libro no sólo puede observarse la calidad de Castillo en su primera obra sino que le permite unirse a ese grupo formado por Eduardo Bähr, Julio Escoto y Marcos Carías, que sería como la primera línea de narradores de la vanguardia en Honduras.



Se trata de los autores que aportaron novedad a la narrativa hondureña, casi siempre signada por los afanes costumbristas, románticos o del realismo social. En ellos hay una verdadera apuesta por la literatura como arte, libre de las ataduras domésticas tradicionales de los narradores hondureños.



Ahora, con “El ángel de todas las lenguas” comienza la publicación de obra inédita de Castillo, ¿qué nos puede decir sobre esta primera entrega de la trilogía que publicará Mimalapalabra?



Se trata del inicio de un proyecto narrativo sin precedentes en la historia literaria de Honduras. Castillo pensó en un gran relato que no temiera mezclar la realidad con la fantasía o con los sueños, y esto es algo que logra con el desarrollo de estas tres novelas.



Se percibe en ellas una voluntad de narrar que va más allá de lo convencional, que trasciende las dificultades técnicas para concretar un tipo de relato en el que las obsesiones temáticas del autor y sus recursos estilísticos convergen de manera casi natural.



¿Por qué Castillo es el más importante autor de ficciones que ha tenido Honduras?



Por varias razones. La primera, obviamente, tiene que ver con la calidad de su escritura y de su propuesta literaria, capaz de ponerse a la par de los grandes narradores latinoamericanos, por su ambición, por su destreza en el manejo de las técnicas y los recursos, y por los resultados evidenciados, sobre todo, en su novela “La guerra mortal de los sentidos”, que ha estado siempre unos cuantos peldaños más arriba de cualquier novela que se haya escrito en Honduras.



Castillo también tuvo consistencia como narrador: publicó en vida cuatro libros de cuentos y dos novelas, y esos seis libros constituyen un corpus narrativo que pocos podrían aspirar a igualar en este país.



En Honduras uno encuentra buenísimos narradores de un par de libros, o narradores con dos libros buenísimos a la par de otros no tan buenos e incluso malos. En el caso de Castillo puede notarse que cada libro que publicaba representaba una novedad en cuanto a ambición y estilo y un salto cualitativo respecto a sus propios libros anteriores o respecto a los libros de la mayoría de sus contemporáneos.



¿Hay fecha establecida para los libros que faltan?



La idea es publicar cada año, durante 2021, 2022 y 2023, una novela de la trilogía, a la par de nuevas ediciones de sus libros ya conocidos, de manera que en cuatro o cinco años podamos contar con la obra completa de Roberto Castillo disponible para los lectores actuales en Honduras.

