TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Santa Bárbara es la tierra donde los lumbos establecieron su reino.



A pesar que soñaron jamás salir de ahí, Honduras necesitaba un poco de humor, creatividad, locura, ficción y belleza verbal, por eso la vida envió a varios lumbos y lumbas por los poblados y despoblados, lejanías y límites donde se requiere memoria y justicia poética, las únicas leyes eficaces contra la desigualdad y el olvido.



Un lumbo es alguien parecido a un majunca o a un pochito. Es medio atarantado, casi como un yuyo o un jilote, pero es totalmente lejano del dundo y del bruto. Se lleva mal con el paninato y con el apurrungado; no es jayán, ni mostrenco, mucho menos apajuilado o patastón.



Es primo tercero del desmuelado y compadre con el detenemelapeña; vecino del yelado, del jálamelayegua y del desjetado, y es hermanastro del tetuntudo y el cuja.



Los lumbos detestan a los jetascaídas, al dedobruto, al malmudo, al salivón, al arriscado, al calzónflojo, al llamaetusa y al ceboso. Adora al pajarero, al nublazón, al totopostón y al pasalobien por sus hábitos contemplativos. Le encantan los cuentos del perropueblo, del lengualisa, del pacienzudo, del aventado, del remetálico y del cachazón.



No confundan al lumbo con el aguambado, con el pereno, con el lento, el idu, la tapia, el pachorra, el mediobarajo, el veintediagua, el nublado, el soropeto o el mangazonudo.



No. Nada que ver con el abrejeta, el lumpón, con el amoinado, el amusgado, con el atenido o el choyudo. Son totalmente diferentes.



Un lumbo es pacífico, aunque bastante escandaloso. Es dulce y noble. En octubre son melancólicos. Les gusta el café, los puros, la orquesta del agua, las mañanas de niebla, las tortugas que enhebran con sus pasos las heridas de la tierra.



Con el sanguamilón comparten zapotes, pero no se parecen, sólo gustan de la misma fruta.



El bayunco se parece un poco al lumbo, la diferencia aquí parece técnica, aunque realmente es esencial, pues un lumbo sólo comente lumbadas, no puede hacer bayuncadas, ni estupideces.



Los lumbos no son pendejos, aunque existen pendejos que serían felices siendo lumbos.



Hay lumbos de nacimiento como el poeta Alex Darío Rivera y adoptados como el dramaturgo Candelario Reyes García. Los lumbos son expertos en ver la llovizna y en contar las luciérnagas con el dedo índice. Les gusta la poesía. Son revolucionarios naturales y son felices imaginando el viento cuando va entre las cortezas y las hojas.



Los lumbos son despistados y buenas gentes. Los majaderos, los lámpara, los manoligera, los lana, los largos, los recerotes y los majes nunca podrán ser lumbos. Los fascistas tampoco.



El corazón de los lumbos es como el resplandor primero en los bosques, por eso al principio del mundo el primer lumbo y la primera lumba, se apartaron de la tribu que sólo pensaba en comer y tener la panza templada para irse al horizonte a soñar y a entender la canción de la lejanía.



En Santa Bárbara hay lumbos para todos los gustos: lumbos en chocolate, lumbos con miel, empanadas de lumbo, rosquillas con lumbo, pirulines enlumbados, llaveros de lumbos, lumbo con leche, linternas para alumbar y café con lumbo.



También existe el legendario Árbol de Lumbo que da flor una noche cada siete años y cuyo aroma atrae a los colibríes zuleas, esa endémica y rara especie de ave de la Montaña de Santa Bárbara que vive adentro del agua y duerme por siete años, despertándose únicamente por el néctar de la flor Yatevi, su aleteo tiñe el agua del color de los sueños de donde beben los lumbos.



También existe la Santísima Lumba, no virgen, pero si patrona, y hay unos hijos de la Gran Lumba politiqueros que no quieren la tierra del junco, del café y de las lumbas bellas.



Los lumbos y las lumbas, en verdad son seres extraños, tan extraños que parecen gentes: les gusta contar historias en las esquinas de las calles, andar sin camisa, son mentirosísimos y libertinos.

Todo lumbo jura que tiene la razón, que sabe dónde están enterradas las botijas; le clavan apodo a todo el mundo, se ríen de los brutos, de los estúpidos y de los alagartados.



El hogar de los lumbos convoca la alegría y la buena fe. Los lumbos son inocentes de todo. Si vas a Santa Bárbara los lumbos te mirarán largamente, escudriñándote, y si hay algo de lumbo en vos te van a querer, te darán su taza y su café, si no hay nada de lumbo en vos, intentarán venderte la luz del día, o lo peor: cobrártela.



El poeta Rigoberto Paredes y el teatrista Delmer López Moreno, no son lumbos, pues salieron Tecos, y por supuesto hay diferencias. Los Tecos cuando cuentan o escuchan una historia dicen "¡Santísimo Lindo!" o “Jo Jo Tata Lindo!, en cambio los lumbos dicen "¡Santísimo!" a secas.



Una cosa es cierta, los Tecos son otro pisto y otras jaranas, esos locos y pirómanos que son primos entre todos y le declaran amor a todo el mundo, serán tratados en el tomo II de la “Enciclopedia Universal Santabarbarense de la Fundación del Gran Guacal y del Ayote con Dulce”.