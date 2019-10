Templo Animal Vol. 1: los aportes hondureños a la música ambient

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El 2 de septiembre se anunció por redes sociales el surgimiento de Templo Animal, una entidad híbrida que es un sello discográfico independiente y a la vez un colectivo de artistas de música electrónica experimental de América Latina que gracias al internet trabajan en conjunto aunque estén a cientos o miles de kilómetros de distancia.



Wilmer Murillo, artista gráfico y músico hondureño con Almanacs, es el fundador de este proyecto integracionista y junto a colegas de Honduras y de otras latitudes de Latinoamérica echaron a volar la iniciativa.



Su primer fruto es el disco compilatorio “Templo Animal Vol. 1”, que salió el 19 de septiembre y lo integran cuatro hondureños, cuatro argentinos y dos puertorriqueños, cada uno aportando una pieza al álbum, un variado repertorio de música ambient generadora de atmósferas plurisignificativas.

Argentinos y boricuas

It’s Not Here del argentino Bleak Fiction (Ezequiel Lobo) abre el disco, un track donde convergen sonidos contrastantes sobre los que Lía Schell recita, como si fuese el registro auditivo de una performance.



Le sigue Onion1/Convergir del puertorriqueño ee/ee (Enoc Torraca), donde se pasa de lo concreto a lo abstracto, de un ambiente bailable a una transfiguración hacia lo ignoto.



Continúa el argentino Matt Cianfo (Mateo Cianfoni) con An Instant, una pista base de reminiscencias gregorianas e inquietantes que deriva en sonidos más lúdicos, como un edén al final de una gruta medieval. Otro argentino, Dyb (Diego Masarotti), aporta “Finitud”, donde oscilamos de sonidos ásperos a melifluos y nos enganchan los loops brisáceos.



El boricua Pablo Swiss (Alain Emile) nos ofrece “Plano”, que por momentos suena a remix en slow tempo de Goodnight Jane de Squarepusher. Y la hispano-argentina Sofía Bertomeu con Below, el track más largo del LP (9:01), nos lleva a un viaje sonoro por variados ámbitos.

La pléyade catracha

De los hondureños, la primera en aparecer en el tracklist es bbbestias con “La energía de otros seres vivientes”.



La pista más breve (1:25) es la más críptica del álbum. Sobre el fondo indescifrable y los repiques inquietantes se percibe la presencia de entes vivientes, pero no necesariamente humanos. Tras bbbestias está Madelline Sevilla, diseñadora gráfica y escritora que en la música además ha participado en proyectos como Radio Escalera y The Age of Pablo. Su concierto más reciente fue el 18 de mayo en el MIN.



Jon T aparece con Sour Delight, cuyo título es una aposición y se refleja en la pista, que de un ambient misterioso y acechante ocurre un punto de quiebre al 1:24 que da paso a un ritmo más cercano al house.



Jon T es Juan Torres, quien gusta de mezclar electrónica con jazz y hip-hop. En el disco compilatorio Sarudnoh (“Honduras” al revés), lanzado el 8 de febrero de 2019 y que aglutina tracks chills y para raves de 17 músicos hondureños, aparece con Quasar. Su live set más reciente fue en BocaLoba el 17 de junio.



La pista de Almanacs es “Reminiscencias del bosque”, una mixtura del estilo de su último LP, “Manglares” y del single “Tigra” de 2017, evocando a la naturaleza en el título y las atmósferas sonoras creadas. Sobre Wilmer Murillo como Almanacs ya publiqué una retrospectiva el pasado 8 de septiembre.



Y el último catracho incluido es Darmach, quien cierra el álbum con “Amazonia efímera”, donde florecen loops agradables en medio de trinos y lloviznas de un bosque tropical lluvioso. Darmach es Darío Machado, ingeniero de masterización, experto en producción de audio y locución radial y comercial. El álbum está disponible en Bandcamp en streaming gratuito y descarga digital de paga.