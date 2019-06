Una mirada a los pasos del poeta Juan Ramón Molina

Salvador Madrid

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La última novela del escritor hondureño Óscar Estrada tiene por título “El pescador de sirenas” y trata de la vida del poeta Juan Ramón Molina.

Publicada por la Editorial Casasola, es un magnífico texto cuya característica central es la diversidad de ópticas narrativas, pues el autor no hace usanza tradicional del argumento, entendido como el hilo clásico del relato, sino más bien en una suerte de paralelismos narrativos que se bifurcan hasta crear una subjetividad orgánica que envuelve al lector.

Óscar Estrada es uno de nuestros escritores hondureños jóvenes con un recorrido exitoso. Lo de joven es un calificativo de edad, porque su producción realmente es muy valiosa, y lo mejor de todo, no pertenece a esa pléyade de “escritores sin obra”, o a quienes creen que, por alguna beligerancia política o causa, se les exceptúa de no escribir o de escribir mal, y de creerse referencias de la literatura y del pensamiento de nuestro tiempo.

Óscar Estrada es guionista, novelista y cineasta graduado en la Escuela Internacional de Cine y TV de La Habana, ha publicado la novela “Invisibles”, en 2012; “Honduras, crónicas de un pueblo golpeado”, en 2013; y el libro de cuentos “El Dios de Víctor y otras herejías”, en 2015.

Galardones

Como editor, Óscar Estrada ha sido galardonado con los premios International Latino Book Awards por Vidaluz Meneses: Flame in the Air, en 2013, y Best Cover Design and Best Poetry Book Multi-Author 2016 del International Latino Book Awards por el libro Women’s Poems of Protest and Resistance 2009-2014.

En la novela “El pescador de sirenas”, el autor se apropia del relato abierto, la entrevista, el género epistolar, la investigación documental, la crónica y las reminiscencias fragmentarias sobre la vida de Juan Ramón Molina recurriendo a conversaciones con personajes históricos y otros que pertenecen a la ficción.

Óscar Estrada forma parte del relevo generacional de escritores hondureños.

La mirada del autor es fresca; unas veces es alentada por la invención que se traslapa magistralmente en la crónica, que sin duda es la que le da el balance no sólo de recrear una época, sino de atinar miradas certeras sobre un tiempo histórico cuyo panorama se insinúa porque al fin y al cabo la idea no es contar la verdad ni la realidad, sino indagar con las herramientas subjetivas literarias del sujeto narrativo el devenir individual de un personaje entre la maraña de sucesos históricos que son vistos desde otro tiempo (no sólo el de la voz narrativa, sino también nuestro) generando un distanciamiento que amplía la subjetividad de los juicios y no permite asumir una postura sino múltiples hipótesis de lo que realmente era la cotidianidad del personaje y del país.

Es decir, la novela es ficción de la historia y como tal acude con total libertad a apropiarse de toda la información posible para convertirse en materia literaria, incluso hay hilos narrativos que se dejan tentar por el legado de la tradición oral o más bien de la leyenda urbana que en la medida pasa el tiempo mutan y envuelven a Molina en el mito, convirtiéndolo en un personaje, en un sujeto poético más que en sujeto histórico y autor literario clave de nuestra tradición.

“El pescador de sirenas” es una novela muy bien lograda, sería poco meritorio decir que su mayor importancia radica en que mantiene viva la memoria de Juan Ramón Molina o por el desborde apasionado que todo lector siente con una inclinación casi morbosa para internarse en los pequeños detalles de la vida privada del poeta más legendario de Honduras (que son un acierto en la novela), sino porque nos planta ante la nueva narrativa hondureña, escrita por los jóvenes que sin temores asumen el relevo generacional.

Desde la ficción, Óscar Estrada nos asoma a un mundo histórico y a una cotidianidad abismal a finales del siglo XIX y principios del siglo XX; los retazos descriptivos de una Tegucigalpa adormecida entre el letargo de su historia y su ingenuidad bucólica, donde bullía una clase política que se disputaba el país en riñas de resultados ingratos, revueltas sangrientas y el descaro de apropiarse vorazmente de los recursos y almas de la patria en desgracia.

Óscar Estrada ha logrado retratar el país desde la ficción; si bien su relato nos remite a un momento histórico de la vida de Juan Ramón Molina, los chispazos narrativos de la voz de la trama que hilvana la historia muchos años después de la muerte de Juan Ramón Molina, en el contexto de resaca de la dictadura de Carías, también nos abre el telón a otro espacio temporal, donde el poder había normalizado (y naturalizado) su violencia desde la estructura estatal.

Juan Ramón Molina y Honduras no pueden separarse nunca: él es su parto y ella su invención. Al poeta le tocó cruzar un tiempo rudo; lo que sabemos de él, casi siempre se asoma matizado por el idealismo, el aura de la leyenda y hasta la invención.

Es seguro que vendrán nuevas investigaciones sobre la vida de Juan Ramón Molina para esclarecer desde otras perspectivas (la historia, por ejemplo) los detalles febriles de una vida que todos suponen apasionante, pero que, bajo una mirada mesurada y fría, resulta trágica, no por el signo de algún idealismo poético, sino por vivir en los albores de la fundación de las desgracias sociales y políticas que aún nos siguen atormentando más de un siglo después. Pero Molina es (parodiando a Vila Mata) la concretización de una de las especies o los reflejos de “Bartleby y compañía”, una que mutó como enfermedad tropical producida por el letal virus de “la literatura del no”.

La buena noticia es que “El pescador de sirenas” es narrativa de alta calidad y nos regresa a un Juan Ramón Molina abstraído en sus propios laberintos, ardiendo en la incomprensión y acentuando la verdad de la periferia de la creación poética, ese signo que es ley de la desgracia en un país donde la sensibilidad e inteligencia de sus mujeres y hombres es aplastada por el poder y el cacicazgo. Sucedió y sucede hoy. Óscar Estrada nos lo recuerda con una gran novela.