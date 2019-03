Papa Francisco, en 2020 se abrirán los archivos del Vaticano sobre Pío XII

AFP/El Heraldo

El papa Francisco anunció el lunes la apertura en marzo de 2020 de los archivos secretos del Vaticano sobre el pontificado del papa Pío XII (1932-1958), tras décadas de polémica sobre su actitud frente al exterminio de los judíos durante la II Guerra Mundial.



Numerosos investigadores exigen desde hace años el acceso a estos documentos para examinar por qué Pío XII no se manifestó acerca del exterminio de judíos durante la II Guerra Mundial, silencio que organizaciones judías consideran una forma de complicidad pasiva.



“He decidido que la apertura de los archivos del Vaticano sobre el pontificado de Pío XII tendrá lugar el 2 de marzo de 2020”, cuando se cumplan 81 años de la elección de Eugenio Pacelli al papado, dijo Francisco al recibir a los archivistas de la Santa Sede.

En la opinión del pontífice, “la Iglesia no puede tener miedo de la historia”. Además, recordó que a Pío XII le tocó asumir la conducción de la Iglesia Católica “en uno de los momentos más tristes y sombríos del siglo XX”.



“Asumo esta decisión (...), seguro de que la investigación histórica seria y objetiva sabrá evaluar con una luz justa, con las críticas apropiadas, los momentos de exaltación de este Papa, así como los momentos de graves dificultades, decisiones atormentadas, de prudencia humana y cristiana”, expresó Francisco.



De acuerdo con el Papa, las decisiones de Pío XII “podrán parecer a algunos como una reticencia y de hecho fueron intentos (...) para mantener, en tiempo de oscuridad y crueldad, la pequeña llama de las iniciativas humanitarias, la diplomacia oculta pero activa”.



Israel saluda decisión papal

Si bien sus sucesores Juan XXIII (1958-1963), Pablo VI (1963-1978) y Juan Pablo II (1978-2005) fueron canonizados, el proceso de beatificación de Pío XII, lanzado en 2009 por el papa Benedicto XVI, se encuentra empantanado a raíz de las controversias sobre su papel durante la II Guerra Mundial.



Para numerosos historiadores, Eugenio Pacelli, quien había sido durante años embajador del Vaticano (nuncio apostólico) en Alemania, debería haber condenado de forma más firme la masacre de los judíos, pero no lo hizo por prudencia diplomática para no poner en peligro a los católicos de la Europa ocupada por los nazis.



Otros historiadores apuntan en cambio que el pontífice salvó a decenas de miles de judíos italianos al ordenar que se mantuvieran abiertas para ellos las puertas de los conventos, e incluso la residencia de verano de Castel Gandolfo, durante los años más difíciles.



Este lunes, el ministerio de Relaciones Exteriores israelí saludó con satisfacción esta decisión, precisamente por la actitud controvertida de Pío XII respecto a la Shoah (Holocausto).

“Estamos satisfechos por esta decisión, y esperamos que esto permitirá poder acceder a los archivos pertinentes”, destacó el ministerio en un comunicado.



En Jerusalén, el Memorial de la Shoah de Yad Vashem también saludó esta decisión, “que permitirá investigaciones abiertas y objetivas, lo que incluye un estudio exhaustivo de las cuestiones vinculadas a la actitud del Vaticano en particular, y de la Iglesia Católica en general, durante el Holocausto”.



En 2012, el memorial modificó la inscripción correspondiente a Pío XII en su museo, explicando que su actitud ante la Shoah había sido “controvertida”.