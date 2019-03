Artículo de Octavo Carvajal: ¿Muertos por viveza?

Octavio Carvajal

No cabe duda de que civiles y uniformados están con flojera tras la captura y entrega de varios capos de la droga (en cuenta políticos) que les pusieron precio a sus cabezas en Honduras. Problema y medio es que nadie ve a poderosos extraditables. ¿“Huyeron o los amparan? Andan con la paja que ciertos están palmados para lucro de unos cuantos vivos.

Hay unos “morales” que están a pura pastilla en un intento por controlar sus nervios luego de la caída de Los Cachiros, Los Valle, Don H, Wilter Blanco, Fabio Lobo, Tony Hernández y de una cubeta de Los Cálix (familia de dos diputados y de exfuncionarios). Gatos caen en “operativos policiales”, otros, no. “Servir y Proteger”. Donde manda capitán…

Regalo

Total pudrición y duda en altos mandos de la Policía Nacional quedó al desnudo con el arresto y rendición de temibles narcos vistos como “fuertes estructuras” por la Oficina para el Control de Drogas (DEA) que dará sorpresas, nuevos y duros golpes cuando tumbe de sus estrados a “empresarios” y políticos enamorados del narcotráfico.

Intocables del noroccidente, de San Pedro Sula, del centro y del atlántico ni duermen. Están hasta el tabique por el” bendito” polvo blanco y fraguado de activos. Un financiero del norte ha dicho y jurado a sus amigos que, si se va, dará la gruesa lista de personajes coludidos con el crimen organizado, además de quemar a extranjeros radicados aquí.

Este hombre tenía un banco de segundo piso supuestamente con dineros de la narcoactividad que los repartió en “préstamos” con sus camaradas para “legalizar” el enérgico lavadero de capitales. Dos abogados fueron liquidados en San Pedro Sula por “orden” de un “empresario” liado con capos, según pesquisas de la DEA.

Esquivos

El tráfico de cocaína dejó opulentos y altivos a muchos de alcurnia que hoy, como un mero acto divino, están de rodillas, bajando todos los santos del cielo o haciendo pactos con el diablo para que no se los lleven. Mueven sus teclas en varios aparatos de justicia, pero esta vez no huirán. Para los “gringos” terminaron las bromas.

Hace casi dos años advertimos de la presencia de un pelotón de marines estadounidenses para sitiar y cuidar de forma reservada zonas inhóspitas usadas por capos de la droga. Aunque dejen escapar o protejan a heroicos de la política vernácula, todos se irán junto a policías y militares pantallas. Están cercados. ¡Tranquilos!

La captura y entrega “voluntaria” (corralito) de unos estirados, soñados de “pulcros” no fue un pinche teatro. Veinte mil policías no capturan veinte extraditables. Extraño pero cierto. ¡Picaritos! Un empresario de la hostelería anda con pringa pie. No se aflijan ni se aflojen las callejas se les abrirán por Nueva York. Coman tamales y ticucos antes del viaje. ¡Adiós pupusa!

Pájaros

Varios extraditables están “evaporados” de tierra catracha. Duermen entre Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Si no nos creen ausculten con entes antidrogas estadounidenses. Ni fotos de los caídos hay en esos tribunales. Ahora sí sufren de vergüenza. En el poder escupían o clareaban para que el alijo llegara sin tropiezos.

Empresarios”, políticos, altos oficiales de la Policía y del Ejército reposan con los ojos abiertos tras el arresto de varios narcos que no paran de cantar por Nueva York. Anhelan negociar una rebaja de sus duras condenas en Estados Unidos por tráfico del alcaloide y fraguado de dinero que reposa en manos de sus padrinos. ¡Congratulaciones!

En la Corte Suprema de Justicia que preside Rolando Argueta heredaron de sus colegas 19 solicitudes de extradición. En palabras llanas, se hicieron los locos. ¡Bandidos! El secretario de Seguridad, Julián Pacheco y su segunda Alejandra Hernández (prima de Mario “Cubeta”) nunca se dan cuenta de nada. Estamos de remate. Los tontos ya no existen.

En los pasillos del Poder Judicial prevén que algunos pedidos estarían “muertos”, enterrados en tumbas secretas. Nadie los halla ¿adrede? ¿Los mataron? o ¿están difuntos como aquél que se dio jabón de mentiritas gracias a los vivos del poder? Alisten la espalda de cualquier pose. Se van porque se van. ¡Feliz viaje!