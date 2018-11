Cinematografía Cómo contar un cuento documental

El Festival Internacional de Cortometrajes de EL HERALDO ha demostrado ser más que una plataforma de visualización para los creadores nacionales e iberoamericanos. Dentro de sus actividades de formación tiene talleres desarrollados por grandes personalidades con mucha experiencia en el área de cine. Este año entre los talleres de formación profesional se ha priorizado en la narrativa documental con el taller “Cómo contar un cuento documental”, impartido por el cineasta estadounidense Hugo Pérez.

Es meritorio agradecer a la Embajada de los Estados Unidos por el aporte a la cultura y crecimiento del cine hondureño al traer a este galardonado director de cine para que forme parte del jurado calificador de esta edición del festival y a la vez imparta este importante taller. Entre otras actividades relevantes, Pérez visitó la carrera de Ingeniería en Cine y Televisión de la UPI (Primera carrera de cine en Honduras) y compartió con los estudiantes y público en general algunos de sus cortometrajes y parte de su experiencia en el campo audiovisual.

Estos encuentros entre estudiantes y profesionales del medio y la interacción con su respectiva obra enriquecen cualquier plan de estudio y las aspiraciones de los alumnos que comienzan su camino en pro de mejorar la creciente industria del cine en nuestro país. Pérez ha recibido, entre otros grandes reconocimientos, el Estela Award for Documentary Filmmaking, entregado por la Asociación de Productores Latinos Independientes, y es exbecario de la Fundación Rockefeller con el Instituto de Artistas Emergentes del Festival Tribeca en New York.

Sus trabajos documentales Neither Memory Nor Magic (2007) y Summer Sun, Winter Moon (2008) han disfrutado de muy buena aceptación de crítica y público y le han valido el crédito como uno de los más prometedores documentalistas de la actualidad.

Como ser humano le caracteriza una personalidad afable y sencilla, esto hace una conexión cercana con su esencia y refleja muy bien su sensibilidad para escoger cuidadosamente a las personas-sujetos de sus trabajos documentales. El caso de Neither Memory Nor Magic gira en torno a la figura del poeta húngaro Miklós Radnóti. Summer Sun, Winter Moon toma como sujeto a Darrell Kipp, figura emblemática de la supervivencia cultural de la comunidad nativa americana de los blackfeet. Actualmente su mirada fílmica se dirige y hace homenaje a Cuba, una rica región latinoamericana cuyo latir cultural marca un ritmo eterno y lleno de misterios por descubrir y resaltar. En su más próximo trabajo, retrata a una de las damas más importantes de nuestra Latinoamérica, la gran artista cubana Omara Portuondo en un trabajo documental denominado The Last Diva. Pérez compartió en exclusiva con nosotros los avances de este proyecto que pronto saldrá en pantalla para enriquecer el acervo documental latinoamericano y universal.

Personalmente, quiero agradecer a Hugo por su visita y por su valiosa aportación para el crecimiento de nuestro cine; le envío un abrazo fuerte y un recordatorio: que siempre será un gusto poderlo tener de nuevo con nosotros aquí en Honduras compartiendo y, tal vez, incluso incursionando en una coproducción cinematográfica en nuestro país