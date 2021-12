EEUU: Mujer envenenó a su novio porque hablaba mucho

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- Una mujer de 54 años de edad fue detenida en las últimas horas en Jacksonville al noreste de Florida, Estados Unidos, luego de que supuestamente envenenó a su novio "porque hablaba mucho" .



De acuerdo con las autoridades, la mujer le dio a su pareja una limonada envenenada " porque este no paraba de hablar y ya no lo soportaba más".

La semana pasada las autoridades llegaron a la casa de la mujer, quien al ver a la Policía les gritó desde el patio que había envenenado a su novio porque no dejaba de hablar.



"Sí, lo hice…porque no cerraba la boca", confesó Alvis Parrish a las autoridades, quien además reveló que le había dado una dosis suficiente de veneno a su pareja para que se callara, más no para que se muriera.



"Hagan lo que quieran, pero, si no me llevan (arrestada), le mataré", gritaba la responsable. El hombre, quien no murió, recibió una fuerte dosis de Seroquel, un medicamento antipsicótico que se usa para el tratamiento de la esquizofrenia o el trastorno bipolar.



Un juez impuso a Parrish, que se enfrenta ahora a cargos por envenenamiento con la intención de matar o herir, una fianza de más de 50 mil dólares.

