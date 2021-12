Enfermera regaña a joven que le tenía miedo a la vacuna anticovid

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Miles de personas tienen miedo a las inyecciones, pero unas más que otras, como es el caso de una joven tiktoker que decidió compartir un video de su odisea por ser inoculada con la vacuna anticovid.



En el pequeño video se puede ver a la joven sentada una silla lista para ser vacunada, pero en su rostro se puede ver su temor al ver como la enfermera está preparando todo.

Al momento de iniciar con la vacunación, la joven comienza a evitarla al grado de molestar a la profesional de la salud quien tuvo que regañarla para que se quedará quieta.



“Si no te vas a vacunar, entonces déjale el espacio a otra persona que sí quiera vacunarse. O sea estuviste haciendo fila, trajiste tu documentación, sabes a que vienes, ¿para qué te pones en ese plan? Si yo me voy ya no te vamos a vacunar”, le recriminó la enfermera.

Ante la actitud de la joven y la molestia de la enfermera, uno de los amigos de la chica decidió pararse para para darle un poco de apoyo mientras le aplicaban el biológico.



Y aún así, la muchacha gritó y se retorció, pero finalmente pudo ser inoculada.