Pedófilo violó a una privada de libertad en la cárcel donde fue recluido tras declararse mujer

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Un pedófilo, que fue recluido en una cárcel de mujeres tras renunciar a su género masculino, violó a su compañera de celda en el estado de Washington, Estados Unidos.



De acuerdo con un ex empleado de la cárcel, que fue despedido por negarse a vacunarse contra el coronavirus, uno de sus compañeros le contó que descubrió a Hobby Bingham o Andrómeda Love como se hacía llamar el imputado con una reclusa con discapacidades desnudos en la cama. El sujeto, según la denuncia, hizo a la privada de libertad actuar como una niña.

Según el Frente de Liberación de Mujeres, la acción sexual del hombre con la mujer es catalogado como abuso sexual dado que las relaciones se consideran no consensuadas por defecto dentro del sistema penitenciario.



“Fue muy irresponsable por parte del estado al alojarlos juntos en la misma celda. Permítanme reiterar que esto es solo el comienzo, ya que hay más de 150 presos más que vendrán de centros masculino de todo el estado", dijo el ex empleado.



“Esta violación es simplemente un síntoma de un problema mucho mayor que aloja a hombres con genitales masculinos en pleno funcionamiento en prisiones para mujeres”, agregó.



National Review reveló que la penitenciaría donde se llevó a cabo el abuso no respondió al llamado que hizo para conocer su postura al respecto, además de señalar que después de que Andrómeda Love salió de prisión se cortó el cabello y continúo su vida como Hobby Bingham.

