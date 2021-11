Mujer va a hospital a dar a luz a un bebé y regresa con dos ¿Black Friday?

SALAMANCA, ESPAÑA.- Tras romper fuente, una mujer embarazada fue directo al hospital para dar a luz a su bebé, sin embargo, regresó a casa con dos por motivo del Black Friday. "La revolución de los chiquiprecios", se pudo leer en toda la zona de obstetricia del centro asistencial.



Se trata de Jacinta Minuesa, una vecina de Salamanca, España, quien acudió la mañana de este viernes al Hospital de Villaverde con la esperanza de traer al mundo a su bebé. Pero, para su sorpresa, trajo al mundo a dos adorables gemelos.

La noticia se volvió viral en toda la sala de maternidad, donde comenzaron a hacer broma sobre el nacimiento múltiple no esperado. Los partos estaban al dos por uno gracias al Black Friday, aseguraron.

Minuesa se molestó un poco por la oferta, pero no se atrevió a rechazarla. "No quería ser ingrata, pero criar dos hijos es algo que no puedo pagar económicamente, esta es la oferta típica que es cara porque luego gastas más en mantenimiento de lo que gastaste el primer día”, dijo con sinceridad la madre a los medios.

“Estamos hablando de una estancia de 18 o incluso 30 años, ojo”, bromeó Jacinta sobre la manutención de los pequeños.

La española relató que llegó al hospital con fuertes contracciones: "Se me había roto la fuente, pero en el hospital me dieron nuevas noticias porque dijeron que era Viernes Negro y tendría dos bebés”, comentó.

"Así que la entrega se retrasó un par de horas más". Sin embargo, la oferta le vino completa, pues por cada niño recibió una tableta de regalo.

"Espero que esto pueda mantenerlos distraídos al menos hasta los 18", expresó.

Por pura consistencia, la madre está alimentando con el doble de leche a cada una de sus crías. “Me siento obligada a mimarlos porque todavía son un regalo”, reflexionó.

Más allá de lo divertido del momento, es preciso destacar que, en España se ha integrado cada vez más el famoso descuento de Black Friday.

Para el caso de una funeraria en Oruense, se aplicó la oferta de dos cremaciones al precio de una, lo que supone un ahorro muy importante para muchos de los dolientes. No obstante, ante la falta de uno, los parientes se han visto obligados a incinerar a personas que aún estaban vivas para no desaprovechar los tentadores descuentos, nótese la broma.

