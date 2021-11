Modelo que se casó consigo misma se divorciará porque conoció a otra persona

SAO PAULO, BRASIL.- Una modelo brasileña que se hizo viral al casarse consigo misma en septiembre de este año, anunció que se divorcia porque conoció a otra persona.



En su momento Cris Galêra, de 33 años, anunció que se casó con ella misma para celebrar “el amor propio”. Lo anterior lo hizo público con una foto en su cuenta de Instagram donde apareció vestida de blanco en una iglesia de São Paulo, asegurando que se sumaba a la sologamia (matrimonio con uno mismo).

“¡Estoy celebrando mi amor propio y quiero inspirar a otras mujeres a exaltar su autoestima!”, escribió en su momento la modelo adjunto a su fotografía.



Sin embargo, el nombre de Cris Galêra resalta nuevamente en la palestra pública de Brasil tras anunciar que se divorciará de ella misma porque “conoció a otra persona”.



“Fui feliz mientras duró… comencé a creer en el amor en el momento que conocí a alguien más especial”, explicó la mujer.



“Llegué a un punto en el que maduré, me di cuenta de que soy una mujer fuerte y decidida. Siempre tuve miedo de estar sola, pero me di cuenta de que necesitaba aprender a sentirme bien conmigo misma. Cuando eso sucedió, decidí celebrarlo”, dijo.



Hasta ahora se desconoce quién sería la persona que le "robó el amor propio" a la mujer, debido a que todavía no se le ha visto con ningún hombre.

