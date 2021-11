Como excusa para no trabajar, usan nueva "religión" en Japón

Su líder se llama Motohiro Hisano, que actúa como una deidad y sabio. Señala que no hace milagros y no tiene otros superpoderes que el de otorgar las 'razones religiosas'.

TOKIO, JAPÓN.-Esta "religión" ha llamado la atención de muchos recientemente debido a las reglas que hay y quién las imparte.



Su líder se llama Motohiro Hisano, que actúa como una deidad y sabio. Señala que no hace milagros y no tiene otros superpoderes que el de otorgar las "razones religiosas" a sus seguidores.



La religión es conocida como MtoP y tiene una doctrina en la que los creyentes no tienen mandamientos estrictos y lo único que deben hacer para ser parte del culto es seguir la cuenta oficial de Twitter.

"Es el trabajo del diablo gastar tu tiempo en cosas que no quieres, así que rechaza las horas extras innecesarias", dice una de las enseñanzas de MtoP.



Es importante recordar que en Japón las horas extras son un tema bastante polémico debido a la sobrecarga de trabajo que hay en cada uno de los trabajadores, al grado que existe un nombre para las personas que mueren por esta causa.



Su doctrina toca temas como la baja por maternidad e incluso la asistencia a fiestas, por lo que pueden usar "razones religiosas" en una variedad de situaciones.



El creador de MtoP admitió que su culto está inspirado por la Iglesia del Monstruo de Espagueti Volador, solo con el único propósito de dar a las personas la oportunidad de usar el argumento de las "razones religiosas" para lo que ellos necesiten.

