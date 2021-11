Pareja que se conoció durante la pandemia se casó por Zoom

Ayse y Darrin viven en Inglaterra y Estados Unidos respectivamente, y sin duda su historia de amor es bastante peculiar gracias al contexto de la pandemia y la utilización de plataformas virtuales. Foto: Cortesía The Sun

LONDRES, REINO UNIDO.- El romance entre Ayse y Darrin sobrepasó la virtualidad, ya que a pesar de que cada uno de ellos vive en continentes diferentes, este lunes se casaron a través de Zoom.



Los recién casados se conocieron en un grupo de Facebook a raíz de la pandemia y desde su primera conversación han sido inseparables, hasta el punto de que contrajeron nupcias virtualmente.

Ayse y Darrin viven en Inglaterra y Estados Unidos respectivamente, y sin duda su historia de amor es bastante peculiar gracias al contexto de la pandemia y la utilización de plataformas virtuales.



Ambos jóvenes, que decidieron no revelar sus apellidos, dijeron en una entrevista en The Sun declararon como un simple chat se transformó en un "seamos felices para siempre".



“No creo que nadie esperaba esto cuando comenzamos a hablar el año pasado. Pero estamos casados y todo es completamente legal y oficial. Todavía no puedo creerlo ", escribió la mujer de 26 años.



La historia de amor inició cuando la joven ingresó a un grupo de Facebook para conocer a personas y hacerle frente a la soledad que trajo para muchos la cuarentena por la pandemia del covid-19.

Con la esperanza de hablar con personas de otros países fue como finalmente terminó congeniando con su amado.



Desde julio de 2020 la pareja empezó a hablar pero como amigos, sin embargo con el tiempo la relación se tornó en algo más romántico.



Fue de esta manera y que sin importar las distancias, la diferencia horaria de 5 horas o el simple hecho de que aún no se conozcan en persona Ayse y Darrin se convirtieron en marido y mujer oficialmente.



Tras varios meses de noviazgo virtual, Ayse le propuso matrimonio a su amada en mayo de 2021, a lo que la joven no dudó en dar el sí.

