Enfermera se vuelve viral al compartir los últimos momentos de vida de sus pacientes

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Para muchas personas hablar de la muerte puede resultar un tema tabú, sin embargo una enfermera en un hospital de Estados Unidos se ha hecho viral en las redes sociales buscando normalizar este proceso de la vida.



Julie, una enfermera registrada en Los Ángeles, California, se ha hecho viral en TikTok al compartir videos que muestran lo que expresan sus pacientes que están a punto de fallecer.

De acuerdo con la joven, este contenido busca educar a su audiencia sobre el tema compartiendo sus experiencias al momento de dar consuelo a las familias que enfrentan la pérdida de su ser querido.



En la red social china, Julie cuenta con más de 370 mil seguidores, quienes no se cansan de alabar su trabajo, dejándole varios comentarios en donde desean conocer más acerca del proceso.



"Me encanta educar a los pacientes y sus familias sobre los hospicios y lo que deben esperar sobre la enfermedad específica de la cual están muriendo. Realmente me gusta dar un poco de consuelo a los pacientes y sus familias, sabiendo que estaremos ahí para manejar sus síntomas", comentó la enfermera al diario New York Post.



Asimismo, Julie aseguró que además de haber trabajado en la unidad de cuidados paliativos, también lo ha hecho en la unidad de cuidados intensivos durante nueve años, por lo que suma 14 años de experiencia que le permiten contestar las preguntas más controversiales que le hacen sus seguidores acerca del proceso de la muerte.



A través de su cuenta oficial "Hospice nurse Julie", la enfermera compartió algunas de las cosas que pueden parecer anormales, pero que son algo habitual cuando se trata de un paciente que está apunto de despedirse de este mundo, tales como los cambios de respiración, coloración de la piel, fiebres y secreciones.



"Todos estos síntomas son normales y no son dolorosos o incómodos", aseguró en sus publicaciones.

Revelaciones inexplicables

Algunas de las experiencias que Julie ha comentado en su cuenta de TikTok es que varios de sus pacientes que están a punto de morir, frecuentemente aseguran que sus seres queridos ya fallecidos se les manifestaban.



"Pasa tan a menudo que lo hemos incluido en nuestro paquete educativo que le damos a los pacientes y sus seres queridos para que comprendan lo que está pasando. Pero no sabemos por qué sucede… Es algo que sucede durante el proceso de muerte que los profesionales médicos como yo no podemos explicar", detalló.



Lo que sí llegó a confirmar la enfermera es que usualmente las personas que están a punto de morir, una vez que ven a sus seres queridos fallecidos, ya no sienten miedo a despedirse.



Esta y otras vivencias, son las que cuenta Julie en sus videos, en donde además responde las preguntas más inquisitivas de sus seguidores, con el fin de aliviar sus preocupaciones sobre el final de su vida o de la de un ser querido.

