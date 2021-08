Modelo brasileña se hace polémico tatuaje en honor a Lionel Messi

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una modelo brasileña, reconocida por su incondicional amor hacia Lionel Messi, volvió a dejar a todos con la boca abierta, tras informar que se realizó un nuevo tatuaje en honor al jugador argentino.



Suzy Cortez, más conocida como Miss Bum Bum, tras su participación y coronación en un concurso que buscaba premiar a la mujer con el mejor trasero en 2015, asegura que no hay futbolista en el mundo al que admire más que al famoso diez.



Por esa razón, la hermosa modelo lleva tatuado el rostro del argentino en su vientre, además de la frase: "Messi 10" en la parte baja de su espalda. Pero ahora, con el reciente nombramiento de Messi como el mejor goleador de la Copa América, Cortez se voló la barda y decidió hacerse un tatuaje fuera de lo común.

“El mejor jugador de la historia Leo Messi le tomó casi 18 años ganar un título con su Argentina”, escribió en esa ocasión la modelo, al tiempo que anunció que cumpliría una promesa.



Suzy se hizo un tatuaje anal en honor a Lio, el cual compartió con sus suscriptores en Only Fans, aunque en un video de Twitter dejó ver parte del doloroso proceso.





"Dije que me haría un tatuaje en honor al primer título del mejor Messi de todos los tiempos con Argentina. Promesa cumplida y para ver el tatuaje pueden ir a mi perfil de Only Fans”, escribió junto en un tuit.

Opinión de Messi

Aunque algunos aseguran que la noticia ya debe haberle llegado al jugador, este probablemente no dirá lo que piensa al respecto, pues se dice que él y su esposa bloquearon a la modelo de sus redes sociales hace algunos años.



En 2016 se rumoró que la Miss Bum Bum le enviaba videos eróticos a su ídolo, pero ella salió al paso a desmentir las acusaciones y culpó a Antonela de ser una mujer celosa.



"Gran parte de la prensa ha distorsionado la historia relacionada con Leo Messi y su esposa. Nunca le envíe fotografías, lo único que hice fue publicar una imagen para apoyar su Balón de Oro, como fan del Barcelona y teniendo en cuenta que es el mejor jugador del mundo nunca vi ningún problema. Creo que más bien bloquearme es una exageración de su esposa… Hago mi trabajo de modelo y soy fan del Barcelona, no tengo la culpa de que tenga una mujer celosa que me bloquea, exageración ridícula", dijo entonces.



Sin embargo, en 2018 se volvió a referir al tema, pues aparentemente el astro del fútbol decidió desbloquearla, aunque se desconoce el motivo de la decisión.

