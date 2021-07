Enorme toro que se escapó de matadero en Nueva York preocupa a pobladores

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Este martes se cumple una semana desde que un enorme toro se escapó de un matadero y ronda por las calles del condado de Suffolk, Nueva York.



El animal de unas 1,500 libras de peso y de pelaje oscuro camina por los campos, patios y carreteras del condado esquivando todas las acciones para su captura.

Un helicóptero y equipo de visión nocturna, atraer al animal errante con grano y una vaca han sido los intentos de las autoridades locales en conjunto con los defensores de animales para atrapar al enorme bovino.



"Hemos intentado atraerlo con una vaca, con caballos", dijo a Newsday Frankie Floridia de Strong Island Animal Rescue a Telemundo 51. "Estoy aquí con una pistola tranquilizante, buscándolo, y pienso, 'Estoy cazando vacas en una película de Indiana Jones'. Es simplemente frustrante. Cuanto más tiempo pasa, te preguntas qué pasa”.

Barney, como suelen llamar al toro, deambula por una parte de Long Island que presenta una densa maleza y páramos de pinos.



Las autoridades aseguraron que una vez sea capturado será enviado a un santuario de animales para que pueda envejecer en paz.



“No tiene cuernos, no es un animal agresivo. Creo que va a ver gente y se va a escapar. Simplemente me temo que, debido al color de su pelaje, se adentrará en una carretera en la oscuridad y algún conductor no lo verá, lamenta Floridia.

