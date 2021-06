"Si no se preocuparon estos años, no vengan": aviso fúnebre se vuelve viral

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Como de costumbre, los avisos fúnebres -esquelas mortuorias- siempre se han utilizado para notificar el fallecimiento de una persona, detallando el día, hora y lugar del entierro para que todos aquellos que le conocieron puedan asistir y darle el último adiós.

No obstante, se ha vuelto más frecuente -en el presente- dejar un mensaje final en el aviso antes de morir, dando a entender que fue la última voluntad del anunciante.

VEA: Hombre empleó a 14 personas tras repartir currículums que halló en la basura

Uno de estos casos fue el de Antonio Martínez Barreiro, un español de 92 años, que no dudó en dejar a sus allegados unas palabras contundentes previo a su deceso.

El contenido del mensaje podría parecer muy cruel para algunos, sin embargo, otros opinan que fue lo mejor que pudo hacer.

Esta esquela en cuestión comienza con la tradicional información de la muerte de Martínez. Posteriormente, especifica dónde y a qué hora se llevará a cabo el velatorio y, finalmente, su sepelio.

Pero lo que no pasa desapercibido es la nota que se lee al final del aviso fúnebre: "Hermanos y familia que no se han preocupado en todos estos años, que no se molesten en venir", sentencia el mensaje.

Esquela de Antonio Martínez Barreiro. FOTO: Faro de Vigo



+Policías arrestan a empleados de restaurante por negarles hamburguesas gratis

Cabe destacar que esta no es la primera vez que una esquela mortuoria se hace viral, puesto que se está convirtiendo muy popular en diferentes países. En algunos de ellos -de manera increíble- se ha dado las gracias a personajes como el futbolista Messi, sin siquiera haberlo llegado a conocer.

Otro aviso similiar

Hace poco tiempo, también se difundió un aviso fúnebre de un hombre en Galicia, España, quien a través de su nota invitaba a todos los asistentes a beber y emborracharse en su honor.

Pese a que algunos mensajes suelen ser graciosos y curiosos, la esquela de Antonio Martínez solo revela la triste realidad que sufren muchos ancianos al fallecer y que, a su vez, mueren en total soledad y abandono de parte de sus familiares.

Esquela de Alfonso Senra Vázquez. FOTO: Faro de Vigo



DE INTERÉS: Joven envía a reparar su iPhone en Apple y técnicos publican fotos íntimas en Facebook