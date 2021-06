Mujer se hace pasar por su hija de 13 años para mostrar la inseguridad en las escuelas

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Una mujer decidió hacerse pasar por su hija, de 13 años, y filmar su experiencia al asistir a su colegio mientras la mayoría de profesores y administradores no se dieron cuenta.

Se trata de la estadounidense Casey García, de 30 años, quien quiso evidenciar la falta de seguridad que existe en los centros escolares y se atrevió a infiltrarse sin problemas en uno ubicado en la localidad de San Elizario.

En un video grabado por la mujer se le puede ver con una sudadera con capucha amarilla, gafas y una mascarilla negra entrando en el colegio. "¿Parezco una niña del séptimo grado? ¿No? Genial, ¡impresionante!", afirmó y explicó que se puso un bronceador y se tiñó el pelo para parecerse más a su hija adolescente.

La grabación muestra varias escenas de la mujer en el centro educativo, en clases de matemáticas, en la cafeteria y comiendo mientras algunos jóvenes se dirigen a ella con el nombre de su hija, a otros les causó gracia y decidieron guardar el secreto.

La mujer argumentó que las autoridades del colegio estaban más preocupados con sus teléfonos por los estudiantes en línea que los que estaban fisicamente.

La madre contó que solo una maestra se dio cuenta que no era su hija. "La última profesora, que era mujer, me dijo: "Julie, ¿puedes quedarte después de clase? Y le respondí que sí. Me miró y dijo: "Tú no eres Julie"".

En consecuencia, García fue arrestada y se enfrenta a un cargo de allanamiento de morada y alteración de registros gubernamentales, según comunicó la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso y detalló que fue alertada de varios videos, publicados en YouTube, que documentaron el incidente.

Casey García argumenta que se trató de un "experimento social" y que los resultados reflejan que se necesita mayor seguridad en las escuelas.

"Expuse los peligros de nuestras escuelas y estoy tratando de proteger a mis hijos y a los suyos. Si quieren perseguirme por eso, realmente no hay nada más que pueda decir", concluyó.

