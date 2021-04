"Lady tacos de canasta" se lanza en busca de una diputación en México

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- "Lady tacos de canasta" se lanza a la carrera política para alcanzar una diputación en el distrito de Coyoacán, México, así lo confirmó en una entrevista al periódico digital Expansión".



“¡Tacos, tacos de canasta, tacoooosss!” es uno de los gritos más virales de las redes sociales con los que los internautas identifican a Juan Francisco Martínez Ventura, o Marve, como quiere que le llamen.



Esto debido a que en 2016 en una Marcha del Orgullo LGBTIQ realizó el inusual grito con voz de hombre, lo que llamó la atención de miles de persona, incluso a Netflix donde apareció en capítulos de la serie "Crónicas del Taco".



Ahora, más famosa que antes, Marve se lanza a la contienda electoral y competirá con candidatos de otros partidos para ocupar una diputación en el Congreso de la ciudad por el distrito 32 de Coyoacán y se dice lista para la contienda.



“He estado preparada toda la vida para la crítica, he vivido toda mi vida criticada, señalada, reprimida, con esta homofobia ... Entonces, tantito más no me caería nada mal”, expresó.





Estas son algunas de las preguntas que le hizo expansión a "Lady Tacos de canasta":



¿Por qué decidiste entrar a la política y buscar un cargo en el Congreso de la Ciudad de México?



A pesar de no estar metida en la política, hasta estos 36 años que tengo he estado luchando para que todos mis derechos se den a respetar. Hablamos de una comunidad vulnerable que es la comunidad LGBT+, que décadas atrás ha venido luchando para que se logre esta minoría que no es nada.



Vengo de comunidades pobres, de una familia pobre de Etla, Oaxaca. Vinimos a la Ciudad de México a buscar oportunidades.



Te identificas como muxe, ¿qué significa para ti?



Muxe, como tal, es el tercer género aceptado en el Istmo de Tehuantepec, yo soy de Valles Centrales pero la cultura es tan amplia allá.



Va más allá del sexo, va más allá de esta postura masculina o femenina, es lo que tú quieras ser. Es lo que siempre he expresado: "Lady tacos de canasta" me vino a mí a dar la oportunidad de expresarme libremente. Cómo ser feliz. Decir: yo soy feliz siendo oaxaqueña, soy feliz portando mis trenzas, orgullosa de la cultura de donde vengo.



De llegar al congreso capitalino, ¿qué temas buscarás discutir en el pleno?



Primero que nada la venta del ambulante es un tema que yo traigo y ¡Uf!, me hierve la sangre. Es un tema que me llevó mucho a la política. Que te humillen por trabajar creo que no se vale.



Debemos regularlo. Si ya pagamos un piso, si ya nos quitan nuestro dinero y ya nos quitan la mercancía y nos encierran, en lugar de hacer eso podríamos regularlo, buscar una forma y en lugar de estar cobrando pisos pagar impuestos.