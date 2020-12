Frases para dedicar en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo   

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La pandemia cambió por completo la celebración de Navidad. En 2020 no será posible convivir con muchos familiares, por eso en EL HERALDO te sugerimos planificar reuniones virtuales.

Además te decimos que es momento de sacarle el máximo provecho a la tecnología. Si no logras concretar una reunión vía redes y solo deseas expresar algunas palabras cariñosas a tus seres más cercanos luego de un año tan difícil, aquí te dejamos algunas opciones que puedes utilizar en esta Navidad y fin de año.

1. "Deseo que cada día sepas apreciar lo bella que es la vida, como en la Navidad".



2. "En estas fiestas deseamos que la paz, el amor y la alegría reine en sus vidas. ¡Feliz Navidad!"



3. "La Navidad no se trata de abrir regalos, se trata de abrir nuestro corazón".



4. "La magia de la Navidad es la magia de las personas que hacen que un año se pase volando… ¡Feliz Navidad!"



5. "Conforme pasan los años, nuestras metas van cambiando a excepción de una: que seamos felices. Yo les deseo Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2021".

6. "La Navidad no es necesaria para vivir, pero contigo aumenta su valor mil veces. ¡Feliz Navidad!"



7. "Que esta Navidad, la magia sea tu mejor ropa, tu sonrisa el mejor regalo y tu felicidad el mejor deseo".



8. "Mis mejores deseos para un Año Nuevo lleno de salud, felicidad y éxito".



9. "La Navidad reside en uno mismo, en los sentimientos de amor, paz y esperanza.



10. "Ojalá que en esta Navidad te pase algo bonito que te haga sentir que el año valió la pena".

11. "Aunque se pierdan otras cosas a lo largo de los años, mantengamos la Navidad como algo brillante, regresemos a nuestra fe infantil”.

12. “La Navidad no es un momento ni una estación, sino un estado de la mente. Valorar la paz y la generosidad y tener merced es comprender el verdadero significado de Navidad”.

13. “Mejor que todos los regalos debajo del árbol de Navidad es la presencia de una familia feliz”.

14. “Que en estas fiestas la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino y tu felicidad mi mejor deseo”.

15. “Para toda mi familia y amigos les deseo una feliz Navidad con amor y serenidad en vuestros hogares que Dios los colme de muchas bendiciones”.

16. “Por Navidad, deja la razón a un lado porque aunque tengas frío, siempre habrá alguien que te dará calor”.

17. “Que la Navidad te devuelva las ilusiones de la infancia, los placeres de la juventud y la tranquilidad del hogar. ¡Feliz Navidad!”

18. “Que la paz y la armonía celebrada en Navidad estén presentes todos los días de tu año nuevo. ¡Feliz Navidad y felices fiestas!”

19. “La magia de la noche de Navidad es poder convertir nuestros sueños en realidad”.

20. “Que la alegría de estas fechas se repita todos los días del año nuevo”.

21. “Deja tu brillo a donde quiera que vayas, felices fiestas”.

22. “Querida amiga, te deseo la mejor Navidad de tu vida”.

23. “Que la celebración de estas fiestas supongan el comienzo de una vida mejor”.

24. “No hay nada que adorne mejor la Navidad, que la sonrisa de los que amas”.

25. “Para Navidad: felicidad. Para Año Nuevo: prosperidad. Y para siempre: nuestra amistad”.

26. “En esta Navidad espero que la luz de tu amistad nunca me falte. Gracias por estar conmigo siempre”

27. “Deseo que este año nuevo te traiga mucha prosperidad, y que nuestra amistad siga siendo eterna”.

28. “Este año en Navidad, quería ser original pero he tenido un problema, y es que no sé cómo envolver un abrazo lleno de felicidad”.

29. “Mis mayores deseos en esta Navidad son que en tu casa reine la felicidad. Eres un amigo de los que hacen este mundo mejor”.

30. “Que la magia de la Navidad inunde tu vida, llenándote de felicidad, amor y fuerza para luchar por tus objetivos”.

31. “Te voy a contar un secreto. Hoy me he encontrado con Santa Claus y me ha dicho que te va a dejar mucha felicidad en tu árbol de Navidad. Además, le he dicho que te deje un poco de salud y de amor. Espero que te gusten”.

32. “Deseo que en estas fiestas navideñas la alegría llene cada rincón de tu casa, haciendo que puedas ilusionarte por un futuro mucho mejor”.

33. “Entre los regalos que quiero que te traigan estas navidades se encuentra la esperanza para superar todo lo malo”.