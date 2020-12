Mujer de 99 años supera el covid-19

ZAGREB, CROACIA.- Muy menuda, arrebujada en su cama y con un pulgar hacia arriba confirma que todo está bien: una croata de 99 años sobrevivió a covid-19 después de pasar tres semanas en el hospital.



Margareta Kranjcec, quien vive en una residencia para ancianos en Karlovac, en el centro de Croacia, fue internada a fines de octubre tras dar positivo por el coronavirus.



Stefica Ljubic Mlinac, directora del establecimiento, explicó a la AFP que se habían realizado tests a los huéspedes debido a varios casos de fiebre.



Entre las personas infectadas, la casi centenaria no presentaba síntomas.

No obstante, la mujer fue trasladada al hospital como medida de precaución. "Considerando su edad y su fragilidad, es realmente sorprendente que el coronavirus no la haya afectado", añadió Ljubic Mlinac.



La casi centenaria mujer, quien por lo general se encuentra postrada en su cama a causa de su fragilidad, no padece ninguna enfermedad grave. Y, cuando un fotógrafo de la AFP se acercó a su cama en la casa de salud de San Antonio, la anciana, tocada con un pañuelo negro con lunares blancos levantó el pulgar para dejar claro de que todo iba bien.