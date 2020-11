Argentina pierde 38-0 en campeonato de Rugby

Argentina, invicta en el torneo hasta este sábado, que no fue capaz de mover el cero de su marcador. Foto: AP.

NEWCASTLE, AUSTRALIA.-Los All Blacks se cobraron a lo grande la venganza ante los Pumas, que lograron un histórico triunfo hace quince días.

Este sábado en Newcastle (Australia) al vencer por 31-0 en el Tri Nations, en un duelo marcado por el emocionante homenaje dedicado en la previa a Diego Maradona.



Tras un 'haka', danza tradicional maorí de los All Blacks, ante una camiseta con el legendario 10 argentino, el campeón mundial borró las dudas con un partido redondo ante una Argentina, invicta en el torneo hasta este sábado, que no fue capaz de mover el cero de su marcador.

- Ficha técnica del partido:



Nueva Zelanda 38 - Argentina 0



Descanso 10-0



Marcadores:



Nueva Zelanda - Tries: Dane Coles, Ardie Savea, Will Jordan (2), Patrick Tuipulotu. Conversiones: Richie Mo'unga (5). Penales: Richie Mo'unga



Alineaciones:



Nueva Zelanda: Beauden Barrett; Jordie Barrett, Anton Lienert-Brown, Jack Goodhue, Caleb Clarke; Richie Mo'unga, Aaron Smith; Ardie Savea, Sam Cane (capt), Akira Ioane; Sam Whitelock, Scott Barrett; Nepo Laulala, Dane Coles, Joe Moody.



Suplentes: Codie Taylor, Karl Tu'inukuafe, Tyrel Lomax, Patrick Tuipulotu, Hoskins Sotutu, TJ Perenara, Rieko Ioane, Will Jordan



Argentina: Emiliano Boffelli; Ramiro Moyano, Juan Cruz Mallia, Jerónimo de la Fuente, Santiago Cordero; Nicolás Sánchez, Felipe Ezcurra; Facundo Isa, Marcos Kremer, Pablo Matera (capt); Lucas Paulos, Guido Petti; Santiago Medrano, Julián Montoya, Mayco Vivas



Suplentes: Santiago Socino, Nahuel Tetaz Chaparro, Lucio Sordoni, Matias Alemanno, Santiago Grondona, Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras, Lucas Mensa



Árbitro: Nic Berry (AUS)