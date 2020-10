Presentan nueva evidencia del monstruo del Lago Ness  

TIERRAS ALTAS, ESCOCIA.-El nombre de Ronald Mackenzie se ha viralizado en las redes sociales luego de que se conociera que hay nueva evidencia sobre la existencia del monstruo del Lago Ness.



Ronald, de 49 años, obtuvo las imágenes a través de un sonar cuando navegaba en las legendarias aguas escocesas.

Este creyente del monstruo aseguró que estaba dando un paseo en una zona que tiene una profundidad de unos 200 metros, cuando su sonar captó una llamativa imagen.



Se trataba de una masa de unos 10 metros de largo. “El contacto duró 10 segundos mientras pasábamos por encima. He estado en el lago desde que tenía 16 años y nunca he visto nada como esto”, relató al periódico The Sun.

“Tenemos un sonar de última generación en el nuevo barco. No miente. Captura lo que está ahí”, aseguró al tabloide.



Aunque, el fanático del lago, no descarta que se trate de un banco de peces que pasaba por la zona.



Por su parte, Craig Wallace, un experto en sonar entrevistado por el Daily Record, comentó que es posible que se trate de un esturión o el mencionado banco de peces, pero igual manifestó su emoción: “Es ciertamente un contacto fascinante e interesante y sin duda se añade al debate sobre Nessie”.

