El reto viral de matemáticas que 97% de las personas no puede resolver  

El profesor de física y química español Cayetano Gutiérrez Pérez, explicó que para mantener la mente ocupada durante esta cuarentena lo mejor es hacer este tipo de ejercicios.

“Un poco complicado, pero no imposible, ¿Te atreves?”, escribió el profesor y adjuntó la imagen en la que aparece el problema.







Las personas no dudaron en responder, pero la mayoría estaba equivocado, pero aún así no dejaron de enviar sus respuestas.

Solución

La publiación obtuvo más de nueve mil respuestas en la que se dividieron en dos respuestas: 34 y 45.



El profesor Cayetano explicó que la respuesta correcta es la segunda: multiplicando cada una de las sumas por 1, 2, 3, 4, y 5, respectivamente. De este modo, 5x (8+1)=45.

