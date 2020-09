¿"El Chavo del 8" migró de país y ahora es metalero?

BUENOS AIRES, ARGENTINA.-Todos se sorprendieron este viernes cuando el nombre de "El Chavo del 8" se volvió tendencia en las redes sociales. La imagen de "El Chavo" metalero llegó a cada rincón del mundo.



El hombre fue identificado como Phil Claudio Gonzales, quien tomó con bastante humor los memes que se han hecho de él con el comediante.

"No se cansaron todavía?? Hay muchas más eh ... Me c... de risa con el meme. Quién lo hizo me habló pidiendo disculpas. No me enojo ni mucho menos", publicó en su página de Facebook.



Luego de este mensaje los memes comenzaron a llenar las redes, sin embargo, el mismo Phil aseguró que habían unos cuantos que lo habían insultado por el meme, a lo que él contestó que dejarán de hacerlo, "es para reírse un poco".

