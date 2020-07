El drástico cambio físico de un atleta que sobrevivió al covid-19

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Ahmad Ayyad llevaba un estilo de vida saludable que fue trastocado al infectarse de coronavirus.



Ayyad estuvo 25 días en un coma inducido, conectado a un ventilador y los doctores le daban pocas probabilidades de vencer la enfermedad. Su vida acabaría a los 40 años.



Antes de enfermarse, el atleta dirigía su propio restaurante y un club en Washington, también laboraba en el negocio de muebles de su familia. Pero su pasión era el deporte: competía en carreras de obstáculos y tomaba clases semanales de baloncesto y boxeo. Por lo que su contextura física era muy pronunciada.

Sin embargo, todo esto se perdió tras contraer el virus. Ayyad tuvo que recibir terapia física, aprender a hablar y tragar para poder recuperarse.



En una publicación en Instagram, el joven atleta contó su historia y agradeció a cada una de las personas que estuvieron pendientes de su salud.





Aquí su historia:



"Hace tres semanas me desperté con 60 libras menos y agarré mi teléfono para encontrarme con 1,000 mensajes de texto con oraciones, no tenía idea por qué eran. La última cosa de la que me acordaba era ir caminando por el hospital porque pensé que tenía gripe. Omar, mi amigo de la universidad y doctor en el hospital, se sentó a mi lado y me explicó todo lo que me había pasado.



Pasé 25 días en un coma inducido y los doctores informaban a mis papas que probablemente no pasaría ninguna de las noches. Sí me dio gripe, pero después me contagié de covid-19 y finalmente me infecté de neumonía. Milagrosamente, sobreviví.



Le agradezco a Dios por mi recuperación, también agradezco por las fuerzas y las oraciones de mis papás, familia y amigos. Gracias por sus 1,000 oraciones porque sin ellas no creo que lo hubiera logrado".

Durante una entrevista a WMAR 2 News, Ayyad contó que al despertar del coma sus músculos habían desaparecido y no podía moverse.



Además contó que recibió "terapia del habla, porque no podía hablar. Terapia social, ella tuvo que enseñarme cómo tragar. Y fisioterapia para despertar mi cuerpo. Para llevarme al borde de la cama. Tenía dificultad para respirar porque mi los pulmones estaban dañados, mi corazón estaba dañado".

Después de haber sido dado de alta comenzó a rehabilitarse en su casa y con el tiempo ha logrado mejorar su condición y recuperar más de 30 libras y verse casi como lucía antes de contraer el coronavirus.