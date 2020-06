Los mejores Catrachistes de la semana

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- 1) Va un chico a una farmacia:

- Oiga, ¿me puede vender un preservativo?, porque esta noche voy a cenar con la familia de la chica con la que salgo desde hace tres meses y después, a ver si cae. Bueno me va a poner dos, porque esta chica tiene una hermana que no está nada mal, e igual cae también. Bueno, mejor me va usted a dar tres porque la madre es una cachonda que le pone los cuernos a su marido y ya metidos en harina...

Llega la hora de la cena y aquí tenemos al chaval comiéndose la sopa sin quitarse la gabardina, con los cuellos subidos y la cabeza agachada. Al acabar, cuando han salido de la casa, va la chica y le pregunta:

- Manolo, ¡hijo!, no sabía que eras tan tímido.

- Ni yo que tu padre era farmacéutico.

2) Una monja va al médico con un ataque de hipo que ya le dura un mes.

- Doctor, tengo un ataque de hipo desde hace un mes que no me deja vivir. No duermo, no como, ya me duele el cuerpo de tanto movimiento compulsivo involuntario.

- Tiéndase en la camilla, hermana, que la voy a examinar - dice el médico -.

La examina y le dice:

- Hermana, está usted embarazada. La monja se levanta y sale corriendo de la consulta con cara de pánico.

Una hora después el médico recibe una llamada de la madre superiora del convento:

- Pero doctor, ¿qué le ha dicho a la hermana María?

- Verá madre superiora, como tenía un fuerte ataque de hipo, le di un susto para que se le quitara y supongo que ya se le habrá quitado, ¿no?

- Sí, a la hermana María se le ha quitado el hipo, pero el cura se ha tirado del campanario.

3) Iba un chico con su Ferrari a 260 km/h y lo para un agente de Tránsito.

El policía le dice:

- ¿La documentación?

El conductor le responde:

- No tengo.

- ¿Los papeles del coche?

- El coche es robado.

- ¿Me deja ver su guantera?

- No, tengo una pistola.

- A ver su maletero, por favor.

- Llevo tres muertos.

El agente de Tránsito no sabe qué hacer y llama a su jefe.

Llega el comisario al sitio del suceso, habla con el conductor y le dice:

- ¿La documentación?

- Sí, tenga.

- ¿Los papeles del coche?

- Tenga, son estos.

- ¿Me deja ver su guantera?

- Sí, mire usted mismo.

- ¿Puede abrir su maletero?

- Mire, tengo los triángulos y todo lo obligatorio.

El general salta:

- ¡Pero si el policía me ha dicho que no tenías documentación, que no tenías los papeles, que llevabas una pistola, y que llevabas tres muertos en el maletero!

Y el conductor exclama:

- Y también te habrá dicho que iba a 260 km/h, ¿no?

4) Un hombre le dice al oculista:

— Doctor, se me juntan las letras.

— Pues páguelas, hombre, páguelas.

5) — Un borracho está en una jaula del zoo cantándole una canción de cuna a la gorila.

— ¿Qué demonios hace usted ahí?— Le pregunta el guarda.

— Pues ya lo ve, durmiendo a la mona.