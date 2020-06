Profesor boliviano pedalea kilómetros para enseñar durante la pandemia

AIQUILE, BOLIVIA.- Montado en su bicicleta y con un pizarrón a cuestas, el profesor boliviano Wilfredo Negrete se desplaza por el campo tres veces por semana para dictar clases a niños en cuarentena por el coronavirus.



"Como tengo la bicicleta y salíamos al mercado, he agarrado mi pizarrita y me he lanzado a las casas de los estudiantes", dice a la AFP este docente de 35 años, cuya labor ganó notoriedad en las redes sociales.

Aiquile es una localidad de la región central de Bolivia, famosa por hospedar anualmente un festival del charango, un instrumento de cuerdas típico de Los Andes, y porque hace 22 años fue sacudida por un fuerte sismo que destruyó edificaciones y dejó 124 fallecidos.



Desde que el covid-19 irrumpió en Bolivia en marzo, la asistencia a las escuelas quedó suspendida. En este país de 11 millones de personas hay más de 19,000 casos de coronavirus, con 632 decesos.

El profesor recorre el extenuante camino para poder llevar el conocimiento a los niños que no disponen de las condiciones para poder recibir clases virtuales. Foto: AFP







Si bien las autoridades han recomendado la educación virtual a través de internet y teléfonos móviles, tales herramientas no están a disposición de las familias rurales, lo que deja a niños y adolescentes del campo al margen de toda cobertura escolar mientras dure el aislamiento.

Las madres de los niños, mayormente campesinas quechuas, acogen con elogios la iniciativa del profesor, quien puso un remolque en su bicicleta para transportar su pizarrón por caminos vecinales de tierra.