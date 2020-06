Akiane Kramarik, la niña que tuvo visiones y pintó "el verdadero rostro de Jesús"

ILLINOIS, ESTADOS UNIDOS.-Akiane Kramarik, joven pintora y poetisa de Estados Unidos, retrató a Jesucristo cuando tan solo tenía 8 años de edad tras las visiones que se le plasmaron en sus sueños.



La pequeña creció entre padres ateos, quienes reprocharon sus creencias cuando comenzó a experimentar las visiones.

“Todo lo que veía y experimentaba era real. Lo mejor que puede hacer fue explicárselo a mis padres a través de los dibujos”, confesó durante una entrevista en el programa 'La Mañana' transmitida por NTN24.

Por su parte, la madre de Akiane contó lo extraño que fue para ella. “A esa edad (cuatro años) Akiane comenzó a hablar sobre Dios. Yo era atea, al igual que mi marido, así que para nosotros escucharla fue muy extraño. Cuando le preguntamos cómo sabía que era Dios quien le hablaba, nos contestó: 'Porque puedo oír su voz. Su voz es calmada y maravillosa. Lo primero que Dios me dijo fue “Tienes que hacer esto, y yo te ayudaré. Ahora puedes ayudar a las personas'".



La chica se hizo famosa hace unos años con el retrato denominado “Príncipe de la paz", el cual pintó cuando tenía apenas 8 años de edad.



La pintura tiene un parecido con Jim Caviezel, el actor que hizo el papel de Jesús en la película “La Pasión de Cristo” del reconocido director estadounidense Mel Gibson.



El retrato tomó mayor relevancia cuando el joven Colton Burpo, que durante una operación, donde estuvo al borde de la muerte supuestamente visitó el Paraíso, dijo esa era la cara del Jesús que vio.



Por su parte, la joven asegura que “Dios me ha dado este talento para compartirlo con otros. Para compartir su amor. Desde temprano en la vida Dios me habló con imágenes y yo lo que hago es sólo traspasar a mis lienzos y poesías estas visiones”.

