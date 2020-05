VIDEO: Indignación por fiesta en la piscina en plena pandemia

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El vídeo de cientos de personas que beben cócteles bajo el sol en una piscina de Misuri, en Estados Unidos, ha sido visto más de 16 millones de veces desde el sábado, suscitando temor sobre un regreso demasiado precipitado a la normalidad en plena pandemia de covid-19.



La escena ocurrió el sábado en un bar restaurante a orillas del lago de los Ozarks, en los montes homónimos, en el centro del país.

"No hay preocupación por la covid en el lago de los Ozarks", tuiteó Scott Pasmore, un periodista de televisión, mientras filmaba a cientos de personas apretadas en la piscina y en torno a ella.



El estado de Misuri levantó el 4 de mayo una parte de las restricciones sobre las reuniones, los bares y los restaurantes, pero las consignas obligatorias de distanciamiento físico no han sido respetadas en este caso.



Misuri es uno de los estados del país menos afectados por el coronavirus, con 12.000 casos y 681 muertes, según las cifras oficiales. El condado de Miller, donde se sitúa el bar, apenas registró 4 contagios desde el principio de la epidemia.



Pero la situación sigue preocupando en Estados Unidos, donde el desconfinamiento ha empezado en los 50 estados, a pesar de que el virus continúa activo en varias regiones.

Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia, tanto en número de casos (1,653,390) como en fallecidos (97,940).

No covid concerns at the lake of the ozarks? #loto pic.twitter.com/Yrb4UNM64u