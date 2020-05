Salí con una baja deshonrosa, pero me voy a superar

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después de dos años dentro de la milicia, se le truncaron sus sueños de la noche a la mañana, pero él no pierde el ánimo ni el optimismo para superarse ante cualquier adversidad.



El exmilitar Esdras Samuel Laynez Berríos, que estaba asignado al 21 Batallón de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) recibió la baja deshonrosa de la institución castrense por difundirse un video en el que sale bailando una popular canción por una plataforma social, mismo que se viralizó a nivel nacional.



“Salí con la baja deshonrosa y ahorita me están saliendo más oportunidades de trabajo y me voy a superar”, manifestó a EL HERALDO, al contestar nuestras preguntas sobre su caso:

¿Imaginó que le darían la baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas por un baile si otros militares también lo han hecho?

Yo miro que es una injusticia porque me dieron la baja deshonrosa y en el baile no se mira nada de malo pues.

El baile lo grabé el domingo, lo subí a TikTok y pensé que me iban a regañar, entonces lo borré, pero cuando llegué al batallón ya me habían dicho que estaba publicado por otros medios. Lo que hice yo es que no me quedó de otra que volverlo a poner porque ya estaba publicado. Solo me dijeron que venía con la baja y no les dije nada.



¿Cuál es la mejor experiencia que vivió durante su desempeño en la institución armada?

Muchas cosas aprendí, la disciplina y el orden que me enseñaron me sirvió bastante y vivo agradecido con Dios por eso.



¿De qué forma lo recibió su familia al llegar a su casa, luego de tres meses que no los veía?

Mis padres me apoyaron y me dijeron que no me preocupara.

¿Cómo valora el respaldo que ha recibido de la población a través de las redes sociales?

Le agradezco al pueblo hondureño porque me han dado un gran apoyo y no me han abandonado y a los compañeros que tengo adentro que son como mis hermanos. Varios me han llamado y me han dicho que no me preocupe que cuando no tenga dinero ellos siempre me van a apoyar.