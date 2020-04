VIDEO: Ataca a huevazos a vendedor ambulante y ahora lo busca la policía

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Un video viral de un individuo arrojando un huevo a un vendedor ambulante en Florence, Los Ángeles, llamó la atención de las autoridades.



El video del ataque, que ocurrió cerca de las avenidas Florence y Central, fue tomado por el conductor del automóvil y muestra cuando el pasajero llama al vendedor y arroja un huevo en su pecho antes de que el conductor arrancara.

El departamento del alguacil del Condado de Los Ángeles no sabe cuándo ocurrió el incidente, pero creen que el autor compartió el video la semana pasada, dijo la agente Juanita Navarro-Suárez del Buró de Información del departamento.



“Durante esta pandemia, elige quedarte en casa la próxima vez. Mientras tanto, estaremos en contacto", fue el mensaje del departamento del alguacil en Twitter para el sospechoso al que no dudan en capturan próximamente.

Los oficiales piden la ayuda del público para identificar al sospechoso y a la víctima.

Thanks for the tweets reporting this disgusting egg attack in #SouthLa near #Florence Av & Central Av.



To the suspect tho: During this #pandemic, choose to #stayhome next time. In the meantime, we'll be in touch.



Tips? @LACrimeStopper1 @CENLASD pic.twitter.com/oRVuqf3Xks