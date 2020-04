TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La red social TikTok se ha visto abarrotada de nuevos videos ocurrentes durante la cuarentena por Covid-19, sin embargo, hay uno que tomó mayor notoriedad porque supuestamente aparece un fantasma sin que el protagonista se enterara.



Este es el caso del usuario @reubix_cube, quien decidió publicar su versión del baile Say So de Doja Cat en TikTok, para divertirse en el confinamiento.



Mientras el hombre realiza los pasos, un extraño rostro se asoma al balcón de las escaleras de su vivienda. Son pocos segundos, pero no pasó inadvertido.

La inquietud surgió luego de que un seguidor del joven escribiera: "La ansiedad que tengo por tu video. Hay alguien que, literalmente, asoma su cabeza para mirarte".



A raíz de los comentarios y tras ver detalladamente el video, se puede apreciar algo extraño. Reubix aclaró que sí se encontraba solo en ese momento. ¿Será real o montaje?





Captan supuesto fantasma en video viral de TikTok