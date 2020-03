Diviértete con los mejores catrachistes de la semana

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Sentía una gripa de la hijamadre... me fui para al hospital y me preguntaron que si había viajado recientemente, les dije que sí, que había llegado hace tres días de China...

Y brother, eso fue una atención de lujo: exámenes prioritarios, habitación para mí solo, entrega y aplicación de medicamentos de manera inmediata...

La vaina se normalizó cuando me preguntaron en qué parte de China estuve y yo les dije que había llegado de China-ndega, en el norte de Nicaragua.

Me mandaron para la chingada, me quitaron los medicamentos y me dieron acetaminofén...

-Pepito, ¿adónde vas a ir este verano de vacaciones?

-Pues tengo ganas de ir a Brasil, como el año pasado.

-Ah, ¿pero fuiste a Brasil el año pasado?

-No, también tenía ganas.

Había una vez un hombre tan pequeño que se subió encima de una canica y dijo: ¡El mundo es mío!

-Profesora, ¿qué quiere decir ‘why’?

-¿Por qué?

-Por saberlo...

-¿Sabes que mi hermano anda en bicicleta desde los cuatro años?

-Mmm, ya debe estar lejos.

-¿Qué le dice un gusano a otro gusano?

-Me voy a dar una vuelta a la manzana.

Un ratón le dice a una rata:

-¿Qué haces ahí sentada?

-Estoy esperando un ratito.

-Mamá, en el colegio me llaman distraído.

-Querido, tú vives en la casa de enfrente...

Una señora está en la puerta de su casa con su gato, pasa un señor y le pregunta:

-¿Araña?

Y la señora le contesta:

-¡NO, gato!

-¡Estoy cansado de que todos hablen a mis espaldas!

-Pero si usted es taxista…

-¿Cómo se dice ‘perro’ en inglés?

-Dog.

-¿Y cómo se dice veterinario?

-Muy fácil. Dog-tor.

Están dos piojos en la cabeza de un señor calvo, y uno le dice al otro:

-Alfredo, vámonos de aquí que este terreno ya está pavimentado.

-¿Qué pide un vampiro cuando entra en un bar?

-Un vaso sanguíneo.

Llega un niño a su casa y le dice a su madre:

-Mamá, tengo una noticia buena y otra mala.

-Dime primero la buena.

-He sacado un diez en matemáticas.

-¿Y cuál es la mala?

-Que es mentira.

-¿Qué hace un vampiro conduciendo un tractor?

-Sembrar el miedo.

Suena el teléfono:

-¿Hola?

-Hola, ¿es aquí donde lavan la ropa?

-No.

-Pues qué cochinos.

-¿Qué planeta va después de Marte?

-Miércole.