Hombres se van a los tiros por orinar en público

GRAND BAY, ESTADOS UNIDOS.- Un hombre que increpó a su vecino por orinar en público recibió un balazo en la cara durante un tiroteo que se produjo después, informó la policía local.



La pelea comenzó cuando un hombre orinaba en la calle el domingo por la madrugada, dijo el capitán de policía Paul Burch.



El vecino alterado sacó un arma de su auto y disparó, dijo Burch a la prensa. El otro hombre buscó un arma en su propio vehículo y devolvió el fuego.

El hombre herido fue llevado al hospital y su vida no corre peligro, indicó el oficial.



"Le dispararon primero", dijo Burch. "En el condado no hay una ordenanza sobre orinar en público, es cuestión de decencia elemental".



Las autoridades no han difundido la identidad de los hombres implicados y por el momento no se han presentado cargos.