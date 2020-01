Meteorito cruza cielo de Puerto Rico, genera inquietud 

'Fue un sonido fuerte', dijo un testigo en la isla 'Noto esa bola de fuego, muy rápida, muy grande y yo dije: 'Wow, no puede ser un avión porque va muy rápido''. Foto: El Informador.

SAN JUAN, PUERTO RICO.- Un meteorito atravesó a baja altura el cielo de Puerto Rico el viernes, ofreciendo un espectáculo que maravilló a algunas personas y alteró a otras en una isla que todavía se remece todos los días por pequeños sismos.



El llameante bólido fue grabado por cámaras de seguridad y personas que coincidentemente tomaban fotos y videos de otras cosas.



Rafael Rivera, un farmacéutico, dijo que vio y escuchó el bólido mientras pasaba por un puente de peaje en el norte de Puerto Rico y se preocupó de que fuera un avión en aprietos.

"Fue un sonido fuerte", dijo "Noto esa bola de fuego, muy rápida, muy grande y yo dije: 'Wow, no puede ser un avión porque va muy rápido'".



El meteorito fue visible en todo Puerto Rico a plena luz del día, dijo el puertorriqueño Eddie Irizarry, profesor de astronomía y vicepresidente de la Sociedad de Astronomía del Caribe. Dijo que recibió reportes de todos los extremos de la isla.



"Es lo que lo convierte en un evento bastante raro", dijo en entrevista telefónica.

Irizarry dijo que el meteorito fue visible durante hasta 10 segundos y que, basado en reportes de que dejó una estela de humo, sospecha que tenía al menos una longitud de 60 centímetros (2 pies).



Algunas personas reportaron en redes sociales que vieron el meteorito caer en la costa de la capital de San Juan, pero de momento no se pudo verificar el dato.



Mientras tanto, el principal aeropuerto internacional de Puerto Rico dijo que grabó el evento en cámara, pero no se interrumpieron las operaciones de vuelo.



El evento asustó a muchos en la isla, que todos los días experimenta fuertes réplicas después del sismo de 6,4 del 7 de enero que mató a una persona y dejó daños por un estimado de 200 millones de dólares en la costa sur de la isla.



La chef Paola Noriega dijo que vio el bólido mientras estaba parada afuera de San Juan.

"Con todo este trauma que tenemos con los terremotos... uno piensa que es algo catastrófico", dijo.

Su padre, el valuador Juan Noriega, observó el espectáculo con ella.

"De momento veo una pelota gigante que va por el cielo", dijo. "Es como color chinita (naranja) y venía como si fuese un jet botando todo el humo".





