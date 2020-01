VIDEO: Tres hombres golpean el cadáver de su supuesto padre en China

JIANGSU, CHINA.- Tres hombres ingresaron a una funeraria de Jiangsu, China, para golpear el cadáver de su supuesto padre, según se informó tras la divulgación de un video en las redes sociales.



En el material audiovisual se ve el ingreso de tres hombres a la funeraria donde preparaban el cuerpo del señor de 72 años de edad.



Uno de los individuos lanza la tapa del ataúd y comienza a darle golpes al rostro del hombre, segundos después dos tipos más se suman y sacan el cadáver del féretro, el cual tiran al suelo para continuar la agresión.

Según medios locales, los agresores serían hijos del difunto, quien los abandonó hace 36 años junto a su madre. Desde que los dejó, los atacantes no volvieron a saber nada de su progenitor, hasta el día de su muerte, por lo que buscaron su cadáver para golpearlo.



Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el hecho, no obstante, los hombres podrían pasar varios años en la cárcel por golpear el cadáver de su supuesto padre.