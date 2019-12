Joven le propone matrimonio a su novia en Noche Buena y muere horas después

JALISCO, MÉXICO.- Lo que debía ser una noche de amor y celebración para una joven mexicana terminó con una terrible tragedia. Su prometido murió horas después de haberle pedido matrimonio.



Jorge Corona y Montserrat Rodríguez Ledezma estaban enamorados y deseaban pasar el resto de sus vidas juntos, por lo que el joven decidió le entregó un anillo de bodas. Se amaban tanto que habían decidido casarse en el mes de enero.



De inmediato la pareja celebró y publicó las buenas noticias en las redes sociales, además pasaron la Noche Buena juntos, antes del fatal accidente.



Tras la celebración, en la madrugada de Navidad, el joven salió en su moto con un amigo, pero en el trayecto murieron en un fatal accidente.



Horas después de fatídico accidente, Montserrat compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Facebook:



"Fue el mejor día de mi vida. El amor de mi vida me propuso matrimonio, pero en cuestión de segundos minutos o horas todo puede cambiar. Gracias por siempre haber estado conmigo hasta el fin.



El destino fue muy injusto, se llevó a un niño maravilloso, buen hijo, buen hermano, buen novio, buen amigo. Te amo con toda mi vida. Gracias por haberme echó sentir lo mejor y siempre estar conmigo en todo, compañero de vida, te amo mi amor por PROPONER MATRIMONIO y al mismo marcharte, te amo".

Montserrat publicó fotos en sus redes sociales tras comprometerse. Foto: Facebook







Horas después volvió a recordar a su amado:



"Estábamos en el mejor momento, en nuestros sueños que íbamos a cumplir pues en enero nos casaríamos...



El día de ayer (Navidad) fue lo más hermoso, ya estábamos comprometidos mi amor. Nos rompieron nuestros sueños, solo nos duro 2 horas de felicidad por nuestro compromiso. Gracias por estar en mis peores momentos y los más felices, estoy que no me la creo y jamás asimilaré que te tuve y te marchaste.



Íbamos a pasar una Noche Buena y Navidad estupenda, pero lamentablemente Dios te quiso con él, gracias por ser como eras.



Mi gordito hermoso, te amo, prieto hermoso. Un beso hasta el cielo mi amor, por siempre. Llegamos hasta el final y la muerte nos separa, te amo como no tienes idea. Ahora estarás todo el día a mi lado mi amor hermoso. Es un golpe duro que no se lo deseo a nadie, uno se va pero no sabes si regresaras, no dejen que una discusión los afecte pues vienen cosas peores que después con nada podrás volver a ver a esa persona. Me quedo feliz y te fuiste feliz, siempre juntos hasta en la muerte".

Jorge había cumplido 20 años el pasado 23 de diciembre y lo había celebrado con su amada.