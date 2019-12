Los mejores catrachistes de la semana

Redacción

-¿Qué vas a pedir a los Reyes Magos?



-Un tren eléctrico y un coche de juguete. ¿Y tú?



-Yo, un támpax.



-¿Y qué es eso?



-Bueno, no sé exactamente, pero tiene que ser alucinante porque puedes correr, nadar, saltar, caerte... ¡y no te pasa nada!





-Buenas tardes, señor, soy el afinador de pianos.



-Pero yo no lo he llamado...



-Ya, ya, me llamaron sus vecinos.





-Santa me trajo un reloj.



-¿De bolsillo?



-No, es de pulsera.





-¡Eh, San Nicolás!, ¿por qué sigues entrando por la chimenea después de tantos años?



-¡¡Porque nadie tiene el detalle de dejarme las llaves debajo de la puerta!





Llaman a la puerta, abre el niño y la madre pregunta:



-¿Quién es?



-¡Papá Noel!.



-Pues si no es papá no abras.





Le tocan a un hombre 400 millones de lempiras en la Lotería de Navidad y le preguntan:



-Y ahora, ¿a qué va a dedicar usted los primeros millones?



-Yo, a pagar deudas.



-Sí, pero ¿y los otros?



-Los otros que esperen.





-¿Qué hiciste en Navidad?



-Engordé.





Dos niños están preparando el Árbol de Navidad y uno le dice al otro:



-Avísame si se encienden las luces.



Y el otro le contesta:



- Sí… no… sí… no.





Dos niños se van al bosque a buscar un pino para Navidad.



Después de dos horas de búsqueda, uno le dice al otro:



-¡Bueno, ya es suficiente! El próximo pino que veamos lo cogemos, ¡tenga o no tenga bolas de Navidad!





Llega Papá Noel a coger su trineo pero solo hay un reno…



-¿Pero dónde están los demás renos?



Y el reno le contesta:



-De huelga.



-¿Y tú?



-Servicios mínimos.





Una madre le cuenta a su hijo:



-Tres magos que venían de Oriente siguiendo una estrella, se bajaron de sus camellos, se arrodillaron ante Jesús y le regalaron oro, incienso y mirra.



Y el hijo contesta:



-Será que por entonces aún no habían inventado la “Play”.





¿Qué le regaló Batman a su madre por Navidad?



Una BAT-idora.





Un juez prometió ser tolerante esta Navidad y le pregunta al acusado:



-Señor, ¿de qué se le acusa?



-De haber hecho mis compras navideñas con anticipación.



-Hombre, pero eso no es un delito. ¿Con cuánta anticipación las compró usted?



-Antes de que abrieran la tienda.





-¿Qué tipo de coche lleva Santa Claus?



-Un “Renol”.





-Papá, papá, ¿qué me vas a regalar por Navidad?



-¿Qué te regalé el año pasado?



-Un globo.



-Pues este año, ¡te lo inflo!