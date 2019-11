Perra callejera salva a gatitos abandonados en el frío de Canadá

OTTAWA, CANADÁ.-¿Como perros y gatos? Cinco gatitos fueron encontrados en el costado de una carretera en Canadá, acurrucados contra una perra callejera que los protegió del frío. Desde entonces, el refugio que los acogió ha recibido una docena de solicitudes de adopción en todo el continente.



La perrita de dos años, llamada Serenity por los oficiales de rescate de animales, fue encontrada en una zanja al lado de un camino rural cerca de Chatham, Ontario, hace una semana.



En ese momento, hacía una temperatura de -3 grados Celsius y estaba oscuro. La perra estaba cubierta de nieve.



Cuando un transeúnte se detuvo para ayudar a la perra se sorprendió al encontrar cinco pequeños gatitos negros "acurrucados con ella", dijo a la AFP Myriam Armstrong, una portavoz del refugio Pet and Wildlife Rescue.



Los felinos fueron llevados a la agencia para recibir atención, y su conmovedora historia de supervivencia y apoyo entre especies se ha compartido ampliamente en las redes sociales.



Más de 30 personas de todo el continente se han ofrecido a adoptar a los animales.

"Los gatitos no habrían sobrevivido al frío invierno canadiense sin la ayuda de la perra", dijo Armstrong.



No está claro cómo o qué unió a la perra y los gatitos de cinco semanas de edad.



Pero Armstrong dijo que su vínculo continuó en el refugio: Serenity adora a los gatitos.



Muchas personas han propuesto encontrarles un hogar juntos, si es posible.



Sin embargo, Armstrong dijo que estarán listos para ser adoptados con varias semanas de diferencia.



Serenity estará lista la próxima semana, después de ser esterilizada, pero los gatitos necesitan unas pocas semanas más para engordar y terminar los tratamientos para pulgas y parásitos.



Una publicación de Instagram escrita a nombre de Serenity asegura que es joven y enérgica, necesita un poco de entrenamiento en casa, pero "obviamente es genial con los gatos y no tendría problemas para ir a una casa que tenga gatos".

