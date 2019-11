La lista de juguetes más peligrosos en esta Navidad 

James Swartz, director de World Against Toys Causing Harm, un grupo de protección del consumidor, habla sobre los peligros de algunos juguetes, incluyendo la garra plástica Power Rangers Electronic Cheetah Claw. Foto: AP.

BOSTON, ESTADOS UNIDOS.- Una pistola Nerf de dardos, un slime de Nickelodeon con aroma a helado y una garra plástica de los Power Rangers están en la lista de peores juguetes navideños publicada por un grupo de protección del consumidor en Estados Unidos.



World Against Toys Causing Harm (WATCH) dio a conocer su lista anual el martes en un hospital pediátrico en Boston.



Una ametralladora de aspecto realista, una tabla saltarina Pogo, un yeti de peluche y una oruga para infantes también están en la lista.



WATCH, con sede en Massachusetts, publica la lista desde hace más de 40 años.



La organización que muchos de los productos listados representan riesgo de asfixia, peligro para los ojos y otros defectos hallados frecuentemente en juguetes mal diseñados.

Critica además a los productos por incluir etiquetas con advertencias inconsistentes e inadecuadas.

La organización dijo que la pistola Nerf Ultra One _que la promoción dice dispara dardos suaves a una distancia de hasta 36 metros (120 pies)_ lanza los proyectiles con una fuerza tal que pueden causar lesiones oculares.



La etiqueta de advertencia en la Pogo Trick Board de Flybar dice que los niños deben usar protección, pero el paquete del producto tiene la foto de un niño sin casco ni otra protección.



Por su parte, la sustancia viscosa de Nickelodeon, Frozen Treats Slime, incluye versiones con aromas a helado aunque advierte que los productos están hechos con sustancias tóxicas y no deben ser consumidos.



La Asociación de Juguetes, que representa a la mayoría de los fabricantes incluidos en la lista, no comentó de momento sobre la lista.

En otras ocasiones, el grupo ha criticado la lista, diciendo que es prejuiciada, incorrecta y "innecesariamente aterradora" para los padres.