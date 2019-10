Familia se hace viral por video de canción infantil sobre elefantes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- De niños siempre disfrutábamos la canción de los elefantes sobre la tela de una araña, y aunque muchas veces no la entendíamos podíamos contar hasta 100 y en nuestra mente seguíamos sumando sin que la telaraña se reventara.



Y aunque esto no le pasó a una familia que quiso dramatizar la canción infantil, fue motivo de risa para miles de personas que vieron el video y no dudaron en compartirlo.



"Hoy entendí la canción 'Un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña'", escribió la persona que compartió el video en las redes sociales.

LEA TAMBIÉN: Ex alcalde de Tequisquiapan se casa con su nuera tras morir su hijo



En la grabación aparece una persona sentada en una hamaca, mientras otros cantan la populosa melodía.



Las personas sentadas en la hamaca aparentemente tienen sobrepeso y cuando cuentan el número tres también se les suma un niño.



"Tres elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña", cantan entre risas varias mujeres. Segundos después la hamaca se desprende de la pared y las personas caen al suelo, incluido el niño.

VEA: FOTOS: Pareja tendrá a su hijo número 22 en 30 años de matrimonio

El video se ha viralizado en las redes sociales.